L’occupazione e i salari sono aumentati, ma la disoccupazione e l’attività lavorativa sono appena migliorate – shareandstocks.com

A prima vista, gli 850.000 nuovi posti di lavoro creati a giugno sono piuttosto incoraggianti, poiché questo numero ha superato le aspettative degli economisti di oltre 100.000.

Ma uno sguardo più attento mostra che i risultati sono un po’ complicati. L’aumento dei posti di lavoro si concentra in tre settori: tempo libero/ospitalità (343.000), vendita al dettaglio (67.000) e istruzione (270.000). L’ultimo numero riflette gli studenti che tornano a scuola. Nonostante gli enormi guadagni nel settore del tempo libero/ospitalità, ci sono ancora più di 2 milioni di posti di lavoro nel settore rispetto all’inizio del 2020 e i lavoratori sembrano ancora riluttanti ad accettare o rimanere lì per la maggior parte dei lavori a basso salario.

Per quanto riguarda le famiglie, vediamo che il tasso di disoccupazione è appena diminuito (ora 5,9%) e il tasso di partecipazione alla forza lavoro (61,6%) o occupazione/popolazione (58%) non è migliorato. In particolare, dopo aver registrato un forte calo nel 2020, le attività lavorative e l’occupazione delle donne non sono aumentate.

Altre due figure familiari sono importanti: 1) Il numero di dimissioni (o dimissioni) è aumentato di 164.000 e il totale è ora vicino a 1 milione; 2) Ci sono ora 4 milioni di disoccupati di lunga durata (6 mesi o più) . Di conseguenza, una gran parte dei lavoratori sta lasciando il proprio posto di lavoro e una parte più ampia dovrà affrontare l’enorme sfida di rientrare nel mercato del lavoro e trovare nuovi posti di lavoro.

Infine, la crescita salariale continua ad essere forte (tasso di crescita annuo del 4%), ma il tasso di aumento non è buono come ad aprile o maggio; il tasso di crescita salariale annuo negli ultimi tre mesi è stato del 5,7%. Ciò conferma ancora una volta che i datori di lavoro hanno incontrato difficoltà nell’attrarre o trattenere i lavoratori e hanno risposto in un certo modo lavorando sodo per rendere il lavoro più attraente.

Tutto sommato, il rapporto di giugno dipinge un quadro un po’ complicato. I posti di lavoro sono aumentati in modo significativo, ma sono concentrati principalmente in tre settori e i lavoratori non sono ancora disposti ad accettare posti di lavoro nel settore del tempo libero/alberghiero. La crescita moderata in altri settori suggerisce che quando i posti di lavoro si spostano verso nuove occupazioni o nuove imprese, potrebbe essere difficile per i datori di lavoro trovare lavoratori. Molti lavoratori lasciano il lavoro, mentre altri rimangono disoccupati per lungo tempo. La significativa crescita dei salari continua a indicare che i datori di lavoro devono affrontare difficoltà nel trovare o trattenere i lavoratori. Anche se i loro figli sono tornati a scuola, le donne non hanno ancora un lavoro.

