L’OCSE ha scoperto che 22 milioni di persone nelle economie avanzate erano disoccupate a causa della pandemia

Secondo lo studio dell’OCSE, il numero di persone che lavorano nelle economie avanzate è di circa 22 milioni in meno rispetto a prima della pandemia di coronavirus e prevede che il mercato del lavoro non si riprenderà fino alla fine del prossimo anno.

Il rapporto dell’OCSE pubblicato a Parigi mercoledì ha avvertito che i paesi ricchi potrebbero dover affrontare il problema dell’aumento della disoccupazione di lunga durata. Questo perché i lavoratori poco qualificati che avevano maggiori probabilità di perdere il lavoro all’inizio della pandemia non sono stati in grado di entrare nelle industrie con le assunzioni più forti.

Allo stesso tempo, le aziende possono restituire i dipendenti che stanno ancora ricevendo sostegno attraverso piani di lavoro a breve termine prima di creare nuovi posti di lavoro su larga scala, rischiando un divario tra coloro che continuano a lavorare e coloro che perdono il lavoro e il reddito. nelle sue prospettive occupazionali annuali.

Ci sono ancora 22 milioni di disoccupati nell’OCSE, di cui 8 milioni sono disoccupati e 14 milioni sono classificati come inattivi.

“Il divario tra le persone che sono sopravvissute alla crisi riducendo l’orario di lavoro e i licenziamenti temporanei e coloro che si trovano disoccupati potrebbe ampliarsi: si stanno allontanando sempre più dalla forza lavoro, i loro diritti sociali sono inariditi e sono a rischio di cicatrici a lungo termine. “L’Ocse ha detto.

Entro la fine del 2020, il numero di persone nei paesi membri dell’OCSE che sono disoccupate da più di 6 mesi è aumentato del 60% rispetto ai livelli pre-pandemia.

Rispettati

“All’inizio della crisi, i lavoratori poco qualificati hanno maggiori probabilità di essere disoccupati. I lavoratori altamente qualificati hanno maggiori probabilità di ridurre l’orario di lavoro”, ha affermato Stefano Scarpetta, direttore dell’occupazione, del lavoro e degli affari sociali dell’OCSE.

Secondo l’OCSE, ci sono prove che molti dei lavori più duramente colpiti dalla pandemia correvano il rischio di essere sostituiti dall’automazione prima della crisi e, con l’accelerazione del ritmo di adozione della tecnologia digitale, potrebbero ora scomparire. Ha indicato un forte calo delle offerte di lavoro per segretarie in Australia, impiegati di inserimento dati in Canada e agenzie di viaggio, elaboratori di testi e dattilografi negli Stati Uniti.

Il rapporto ha sottolineato che molte economie ricche hanno una crescente domanda di professionisti della sanità e dell’energia verde.

Scarpeta ha affermato che ciò dimostra che il governo dovrebbe rendere più mirati i programmi di conservazione del lavoro per garantire che non supportino le aziende che difficilmente sopravviveranno sul mercato aperto. Ha detto che il governo dovrebbe anche incoraggiare le aziende a creare opportunità di lavoro e aiutare gli adulti a riqualificarsi attraverso sussidi per l’assunzione, bonus di mobilità e sforzi concertati per guidare i lavoratori nelle industrie in espansione.