L’offerta di azioni di Western Digital da 20 miliardi di dollari a Kioxia costituisce una sfida per la valutazione e la liquidità – Analista

Dopo aver annunciato la costituzione di un terzo fondo biotecnologico nel febbraio 2020 (che attualmente investe 750 milioni di dollari), una nuova coppia di fondi con un investimento totale di 4,5 miliardi di dollari nel novembre dello scorso anno e il più recente fondo di 2,2 miliardi di dollari incentrato sulle criptovalute, l’azienda lancia un nuovo fondo: uno strumento da 400 milioni di dollari dedicato al sostegno delle aziende sementiere. Molti anni fa, Andreessen Horowitz ha smesso di scrivere assegni seme per evitare conflitti di interesse, anche se l’azienda non aveva una politica di conflitto per le transazioni nascenti. Come ha spiegato Marc Andreessen nel 2013, spesso ci sono troppe incertezze nelle fasi iniziali della costituzione di un’azienda. Sebbene l’azienda comunichi questa idea ai fondatori, non sempre ascoltano ed evolvono. Fare scommesse simili li fa stare male e causa i problemi.

