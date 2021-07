L’ondata di caldo attraversa il sud-est degli Stati Uniti Pacific Northwest Reuters

L’ufficio mobile del servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti in Alabama ha dichiarato venerdì in un rapporto: “Il calore e l’umidità estremi aumenteranno significativamente la probabilità di malattie legate al calore, specialmente per coloro che lavorano o partecipano ad attività all’aperto. Diciamo”.

In un altro studio pubblicato questo mese, gli scienziati hanno scoperto che la frequenza di questa ondata di caldo record in tutto il mondo potrebbe aumentare da due a sette volte nei prossimi decenni.

(Reuters)-Venerdì, oltre 60 milioni di americani negli Stati Uniti nord-occidentali e sudorientali del Pacifico hanno ricevuto consultazioni per temperature elevate, affrontando temperature elevate di oltre 100 gradi e temperature quasi record in alcune parti dell’Idaho e di Washington.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.