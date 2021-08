L’ondata di spesa pubblica prevede il “super ciclo” delle costruzioni

Share it

I capi del settore prevedono che mentre il governo investe miliardi di dollari in progetti infrastrutturali post-pandemia, il “super ciclo” delle costruzioni globali guiderà la domanda di materiali da costruzione.

Jan Jenisch, CEO di Holcim, il più grande produttore di cemento al mondo, prevede che, poiché i paesi sviluppati aumentano la spesa per la modernizzazione delle infrastrutture, l’industria delle costruzioni globale prospererà per diversi anni.

“Lo stimolo inizierà lentamente. Questa sarà la situazione nei prossimi quattro o cinque anni”, ha detto al Financial Times. “Penso che siamo nel super ciclo della costruzione e dei materiali da costruzione”.

Fernando González, amministratore delegato della Cemex messicana, sostiene i suoi rivali in Svizzera, affermando che le misure di stimolo nelle economie avanzate aumenteranno anche la domanda di cemento nei mercati emergenti attraverso le rimesse e il commercio.

“Ulteriori stimoli fiscali, come [EU] Green Wave e il piano per l’occupazione proposto negli Stati Uniti porteranno a una grande quantità di spese per infrastrutture ad alta intensità di cemento alla fine del 2022 e oltre”, ha affermato.

Noble Francis, direttore economico della Construction Products Association, un’agenzia commerciale, concorda sul fatto che ci sarà un “super ciclo a lungo termine” nel settore delle costruzioni in mercati importanti.

Ha sottolineato che nel processo di promozione della crescita economica, il governo passerà a zero emissioni nette di carbonio e a grandi progetti infrastrutturali che abbracciano strade, ferrovie, tutela dell’acqua, porti ed energia per lungo tempo.

I piani volti ad aumentare la spesa per le infrastrutture e l’aumento della domanda di cemento (il materiale artificiale più consumato al mondo) includono il piano infrastrutturale da 1 trilione di dollari proposto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Ha iniziato anche Bruxelles Approvazione del piano nazionale Ha fornito 800 miliardi di euro di fondi di rilancio dell’UE e il primo ministro britannico Boris Johnson 600 miliardi di sterline riservati Costruzione di infrastrutture nei prossimi cinque anni.

Maher Al-Haffar, chief financial officer di Cemex, prevede che se la legge sulle infrastrutture di Biden verrà approvata, la domanda di cemento negli Stati Uniti aumenterà dal 20% al 30%, sostenendo così la domanda di importazioni.

Ma Francis ha placato un po’ di entusiasmo. Ha affermato che è improbabile che i prossimi anni corrispondano al super ciclo degli anni 2000, che è guidato dal periodo di crescita senza precedenti della Cina.

“Questo potrebbe essere un super ciclo sostanziale, più lento rispetto agli anni 2000, ma dura più a lungo”.

Anche i dirigenti delle costruzioni sono preoccupati per la possibilità di aumenti dei prezzi Riduci l’impatto Della spesa pubblica per le infrastrutture.

Con la riapertura delle economie di tutto il mondo e l’abolizione delle restrizioni ai viaggi e al blocco, il prezzo dei materiali da costruzione è aumentato.

Travis Perkins, il più grande costruttore britannico, ha aumentato il prezzo del cemento in sacchi del 15% a maggio e ha avvertito che le pressioni inflazionistiche continueranno.

L’impennata della domanda ha portato anche a una carenza di materiali legati al legno e al cartongesso, e prodotti come i pannelli isolanti venduti da Holcim sono stati esauriti per il resto dell’anno.

Anche così, il forte mercato delle costruzioni sta temporaneamente aumentando i profitti. Holcim ha annunciato guadagni record nel primo semestre e ha aumentato la sua previsione per l’intero anno supportata dall’aumento della domanda.