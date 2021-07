Londra riacquista il primato commerciale da Amsterdam

Share it

Dopo essere stata deposta da Amsterdam dopo la Brexit, Londra ha riconquistato la sua corona come il più grande centro di borsa in Europa.

A causa della ripresa degli scambi britannici di azioni svizzere, la quota di capitale britannico nel mercato europeo è aumentata costantemente negli ultimi mesi.Il mercato europeo completa ogni giorno circa 40 miliardi di euro di transazioni.

Dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, i titoli svizzeri sono stati rimessi in vendita a Londra, il primo grande disaccordo con la politica dei servizi finanziari dell’Unione europea.

Secondo i dati di Cboe Global Markets, a giugno le borse e le sedi di negoziazione di Londra sono passate di mano per una media di 8,9 miliardi di euro di transazioni azionarie ogni giorno, mentre le transazioni di azioni del mercato olandese sono state di 8,8 miliardi di euro. Questa è la prima volta che Londra diventa la destinazione più attiva da quando ha lasciato il mercato unico a gennaio.

Il contrattacco di Londra ha fornito un primo impulso alla City di Londra, poiché il Cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak (Rishi Sunak) ha preparato una serie di modifiche alle regole di borsa di Londra per migliorare la competitività della capitale.

Dopo che il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea, il modello di scambio di azioni nell’Europa continentale è stato rimodellato. In passato, le banche e i gestori di fondi del gruppo hanno spesso operato attraverso Londra.

Bruxelles richiede alle istituzioni dell’UE di smettere di negoziare azioni a Londra dopo la Brexit.La maggior parte degli affari va Amsterdam A gennaio, vi si trovano molte sedi di negoziazione.

Quando il Regno Unito ha lasciato il mercato unico a gennaio, oltre 6,4 miliardi di euro di transazioni hanno lasciato la City di Londra durante la notte per acquistare nuove case conformi alla legge. Secondo i dati di Big XYT, il Regno Unito di solito rappresenta circa un terzo del volume medio giornaliero delle transazioni in Europa, ma ora rappresenta circa un quinto della quota di mercato totale.

Dopo che i due paesi hanno riconosciuto che le loro borse avevano gli stessi standard, la Borsa di Londra ha recuperato il 30% della quota di scambio delle azioni blue chip svizzere.

Nella prima metà di quest’anno, Londra è stata la borsa di raccolta fondi più attiva al di fuori degli Stati Uniti e della Grande Cina, con un totale di oltre 27 miliardi di sterline, l’importo più alto dal 2014, e di gran lunga superiore al finanziamento totale del Francoforte, Scambi di Amsterdam e Parigi.

Dopo che 49 società tra cui Deliveroo, Darktrace e Alphawave sono diventate pubbliche, l’attività è aumentata, anche se alcune società hanno registrato risultati scarsi da quando sono diventate pubbliche.

“Più della metà dei fondi IPO raccolti [in London] Le società tecnologiche e di Internet consumer hanno utilizzato il mercato aperto per supportare la loro prossima fase di crescita”, ha affermato Charlie Walker, responsabile del settore primario del mercato azionario e del reddito fisso presso il London Stock Exchange Group.

Il contrattacco di Londra nella compravendita di azioni, riportato per la prima volta da Bloomberg, è stato preparato nella City di Londra Ulteriore divergenza Secondo il piano elaborato dal Ministero delle finanze questa settimana, nei prossimi anni acquisterà dal mercato rivale dell’UE.

Rispettati

La Gran Bretagna vuole consentire agli investitori Più flessibile Lascia che sia la borsa a fare trading. Prevede di riformare il “dark pool”, ovvero i gestori di fondi acquistano e vendono grandi quantità di azioni senza alterare i prezzi di mercato, nonché una regolamentazione allentata dei luoghi privati ​​gestiti da banche e operatori ad alta frequenza. Le norme dell’Unione europea cercano di limitarne l’uso.

“Anche se accordi equivalenti sono ancora desiderabili, la mancanza di accordi completi apre possibilità per ogni regione”, ha affermato Sylvain Thieullent, CEO del fornitore di tecnologie transazionali Horizon Software.

“Ogni mercato può pensare in modo più pragmatico al proprio futuro e a cosa può fare per supportare un ecosistema di trading che prima non poteva fare”, ha aggiunto.