L’OPEC concorda su 4 scorte petrolifere sopravvalutate da evitare quando si aumenta la produzione-StockNews

A causa del ritorno dei casi di COVID-19 in diversi paesi, la domanda globale è rallentata e si prevede che i prezzi del petrolio diminuiranno ulteriormente nel prossimo futuro. In questo contesto, le azioni petrolifere attualmente molto apprezzate Chevron Corporation (NYSE:), Pioneer Natural Resources Corporation (NYSE:), Phillips 66 (PSX) e Valero Energy Corporation (NYSE:) potrebbero essere molto importanti. pensiamo che sia meglio evitare questi stock ora.

