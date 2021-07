L’Organizzazione panamericana della sanità afferma che l’America sta affrontando un’epidemia non vaccinata Reuters

Ha affermato che solo il 15% delle persone in America Latina e nei Caraibi è stato completamente vaccinato, aggiungendo che questo numero maschera che alcuni paesi come Honduras e Haiti non hanno nemmeno raggiunto il tasso di vaccinazione dell’1%.

“Stiamo affrontando una pandemia non vaccinata e l’unico modo per fermarla è espandere la vaccinazione”, ha detto Carissa Etienne, direttrice dell’Organizzazione panamericana della sanità, durante un briefing settimanale. “I vaccini sono fondamentali, anche se non esiste un vaccino, è efficace al 100%”.

