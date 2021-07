L’oro è salito, la banca centrale ha ritrovato la voglia di comprare oro

L’oro indiano è stato venduto a premio per la prima volta nella settimana precedente in più di due settimane. Dopo che il secondo paese consumatore di oro ha leggermente allentato le restrizioni sul COVID-19, la domanda è aumentata.

In Asia, l’attività del settore dei servizi in Giappone, la terza economia mondiale, si è ridotta per il 17° mese consecutivo a giugno, poiché il COVID-19 ha danneggiato la domanda interna e internazionale.

Investing.com-Dopo che alcune banche centrali hanno iniziato ad aumentare le loro riserve auree, l’oro asiatico è aumentato nei primi scambi di lunedì. Gli investitori sono inoltre in attesa di ulteriori dati economici statunitensi per ottenere ulteriori indizi sulla politica monetaria della banca centrale.

