L’oro è salito, rimanendo vicino a $ 1.800 prima dell’ultima decisione politica della Fed. Fornito da Investing.com

In altri metalli preziosi, l’argento è rimasto stabile a 24,67 dollari l’oncia dopo aver toccato il livello più basso di 24,46 dollari USA in quasi quattro mesi martedì. Il palladio è sceso leggermente dello 0,1%, mentre il platino è aumentato dello 0,22%.

Lo stesso giorno, il FMI ha mantenuto la sua previsione di una crescita globale del 6% nel 2021. Mentre alzava le prospettive per gli Stati Uniti e altre economie, l’FMI ha abbassato le sue previsioni per altri paesi che stanno affrontando un’impennata del numero di casi COVID-19 che coinvolgono la variante Delta.

In termini di dati, i dati diffusi martedì hanno mostrato che l’indice a luglio era 129,1, il livello più alto in 17 mesi. La lettura mostra che anche sotto pressioni inflazionistiche, i piani di spesa delle famiglie sono ancora in aumento, indicando che con l’inizio del terzo trimestre, l’economia statunitense ha mantenuto una forte crescita.

La Fed prenderà una decisione nel corso della giornata e il presidente Jerome Powell parlerà in una successiva conferenza stampa. Sia la decisione che i commenti di Powell saranno esaminati attentamente per trovare indizi sulla riduzione delle attività della banca centrale e sul programma di aumento dei tassi di interesse.

