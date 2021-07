L’oro ha vissuto il suo mese peggiore dal 2016

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Dopo che la Fed è stata inaspettatamente disposta ad aumentare i tassi di interesse per controllare le pressioni inflazionistiche, il prezzo dell’oro ha subito il suo più grande calo mensile in quattro anni e mezzo a giugno, il che ha indebolito l’attrattiva di detenere oro.

L’oro è sceso del 7% a giugno a 1.779 dollari l’oncia. Finora, questo ha mantenuto i prezzi all’interno dell’intervallo di quest’anno, ma questo è il peggior calo mensile da novembre 2016. Secondo l’Arca Gold Bugs Index della Borsa di New York, anche il prezzo delle azioni dei minatori d’oro è sceso del 16% questo mese.

Dopo un discorso dei funzionari della Fed il mese scorso secondo cui la possibilità di aumentare i tassi di interesse nel 2023 è aumentata, l’oro ha lottato con un dollaro USA più forte e l’aumento dei rendimenti obbligazionari. Quando i rendimenti obbligazionari aumentano, l’oro ne risentirà perché questo metallo non può fornire reddito agli investitori.

Secondo un rapporto, l’aumento dell’inflazione potrebbe indurre la Fed ad alzare i tassi di interesse almeno due volte prima della fine del 2023. Nuovo sondaggio Principale economista accademico del Financial Times.

“Non molta richiesta [gold] Ora”, ha detto Susanna Hutchins, fund manager di Newton Investment Management. “L’oro è un buon bilanciere: non importa se l’inflazione è davvero alta, e non importa se la deflazione è vera, ma siamo in questa zona centrale . “

Hutchins ha affermato che il suo fondo ha ridotto le sue disponibilità di oro e titoli auriferi dal 18% dello scorso anno a circa il 6%.

A causa delle preoccupazioni per l’impatto di Covid-19 sull’economia globale, il prezzo dell’oro è salito a un livello record di oltre 2.000 dollari l’oncia nell’agosto 2020. Ma dall’introduzione dei vaccini negli Stati Uniti e in Europa, l’oro ha subito perdite poiché gli investitori sono diventati più ottimisti sulla ripresa economica.

Gli analisti di Citi hanno affermato di aspettarsi che i prezzi dell’oro continueranno a scendere in estate, ma non crolleranno. Prevedono che il prezzo del prossimo anno sarà di 1.760 dollari l’oncia.

Tuttavia, secondo i dati del World Gold Council, a partire dalla settimana del 25 giugno, l’oro detenuto dai fondi di trading quotati in oro ha avuto solo un piccolo deflusso, circa 8 tonnellate, pari allo 0,2% delle attività totali dell’ETF sull’oro.

Gli economisti sono divisi sull’entità e sulla durata apparente dell’inflazione e su quando la banca centrale risponderà alzando i tassi di interesse.Tuttavia, alcuni entusiasti dell’oro ritengono che l’inflazione possa sfuggire al controllo e far salire il prezzo dei metalli preziosi, che di solito è considerato una copertura dall’inflazione

Alasdair McKinnon, manager dello Scottish Investment Trust, ha affermato di dubitare che la Fed e le altre banche centrali possano controllare le crescenti pressioni inflazionistiche in tutto, dai prezzi delle case alle auto usate.

“Quello che stiamo vedendo è il periodo di inflazione negli anni ’70 e il periodo in cui l’oro ha funzionato meglio di qualsiasi altra cosa negli anni ’70”, ha detto. “Questa sembra essere una classe di attività sottovalutata”.