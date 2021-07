L’oro scintillante delle Olimpiadi distrae dai guai di Tokyo Reuters

2/2 © Reuters. Olimpiadi di Tokyo 2020 – Tiro a segno – Fucile ad aria compressa da 10 m femminile – Cerimonia di premiazione – Poligono di tiro di Asaka, Tokyo, Giappone – 24 luglio 2021.La medaglia d’oro cinese Yang Qian celebra REUTERS/Ann Wang TPX sul podio.



Autore: Ossian Shine

TOKYO (Reuters)-Sabato lo sport si è diffuso a Tokyo: con lo scoppio dei Giochi Olimpici, le medaglie d’oro sono cadute come una pioggia, liberandosi finalmente dell’ombra del COVID-19 e delle polemiche che hanno afflitto le mostre globali.

Quando Yang Qian ha vinto la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi, la Cina ha espresso immediatamente le sue intenzioni: il giocatore di judo giapponese Takato Naoko ha alzato il campo di casa con medaglie d’oro sul tappeto il secondo giorno dopo la superstar globale del paese https://www.reuters. com/lifestyle/sports/slimmed-down-ceremony-open-pandemia-hit-tokyo-games-2021-07-23, la tennista Naomi Osaka ha acceso il calderone e aperto ufficialmente i Giochi Olimpici rinviati a causa della pandemia.

Dopo che Javad Foroughi ha vinto la gara maschile di pistola ad aria compressa 10m, anche l’Iran ha esultato presto.Richard Carapaz dell’Ecuador ha vinto la gara di ciclismo su strada maschile perché i paesi inaspettati erano in cima alla lista delle medaglie.

Tuttavia, i fan che sono stati banditi da tutte le sedi in base all’accordo COVID-19 hanno ricevuto avvisi anticipati del potenziale impatto della pandemia, poiché due arcieri americani hanno dichiarato di essere partite non vaccinate per scelta personale e gli organizzatori hanno affermato che l’altro L’atleta è risultato positivo per il virus.

Ho scelto Osaka per accendere il calderone venerdì, che ha posto fine a una cerimonia di apertura senza sfarzo e l’ha messa in scena in uno stadio strano e silenzioso.

Tuttavia, sebbene la cerimonia sia senza precedenti e nonostante l’assenza di spettatori, il primo giorno di sport dà alle persone una sensazione più familiare, perché gli atleti d’élite del mondo corrono, cavalcano, combattono e nuotano, creando un’atmosfera che desidera ardentemente il business come di solito.

Vedendo gli atleti con gli occhi scintillanti, saranno sempre accolti dall’organizzatore e dal tiratore cinese di 21 anni Yang https://www.reuters.com/lifestyle/sports/shooting-chinas-yang https://www.reuters. com/lifestyle/sports/shooting-chinas-yang -wins-battle-nerves-claim-tokyos-first-gold-2021-07-24 lo ha fornito per primo e ha mantenuto il suo coraggio nella gara femminile di carabina da 10 m. Revisione Anastasiia Galashina.

Sgualcito sotto pressione

La russa è stata schiacciata sotto la pressione del suo ultimo tiro e ha segnato 8.9 punti, il suo peggior risultato di giornata e il peggior risultato registrato da tutte le finaliste. “Sono troppo nervoso, l’ho tenuto troppo a lungo”, ha detto.

Yang Kai era molto emozionato, suggerendo la sua motivazione principale. “Oggi è il centesimo anniversario della nascita del Partito comunista cinese”, ha detto. “Sono molto felice che questa medaglia d’oro sia un regalo per il mio Paese”.

Gli organizzatori sperano che lo sport possa distrarre le persone dall’imbarazzante gaffe che è stata ritardata di un anno e dal disastro del coronavirus.

Tuttavia, la pandemia globale non è stata ignorata perché gli organizzatori hanno dichiarato che un altro atleta è risultato positivo al COVID, portando il numero totale di casi segnalati di virus a 123.

Più tardi, gli arcieri americani Brady Ellison e Mackenzie Brown hanno affermato di essere liberi di scegliere se ottenere il vaccino COVID-19 https://www.reuters.com/lifestyle/sports/olympics-archery-unvaccinated-us-archers-say – covid-shot-personal-choice-2021-07-24, il candidato alla medaglia d’oro olimpica di nuoto degli Stati Uniti che in precedenza si rifiutava di essere vaccinato è stato ampiamente criticato sui social media.

“Questa è una scelta personale al 100%. Chiunque si opponga sta privando le persone della loro libertà”, ha dichiarato Ellison, il numero uno al mondo, durante la partita.

Preparazione al tifone

Anche gli organizzatori si stanno preparando per il tifone e hanno ridisegnato le regate di lunedì per includerle nei programmi di sabato e domenica.

Tuttavia, sebbene i vogatori guardino con ansia il cielo, i surfisti che iniziano la gara domenica dovrebbero beneficiare di un’onda più grande https://www.reuters.com/lifestyle/sports/surfing-tokyo-eyes-typhoon- The forecast-surfer detto, portalo-2021-07-23.

Debutto nel campionato di basket 3×3, la First Lady statunitense Jill Biden https://www.reuters.com/lifestyle/sports/basketball-3×3-macron-jill-biden-watch-us-women-upset-top-ranked-france -2021- 07-24 Tifo con il presidente francese Emmanuel Macron, le donne americane hanno sconfitto la Francia.

La 12enne siriana Hendezaza era la giocatrice più giovane di Tokyo, ma la sua partita di ping pong è finita in un lampo: ha perso contro l’austriaca Liu Jia, e poi si è scattata un selfie https://www.reuters.com/lifestyle /sport/tavolo -tennis-syrian-12-year-old-tokyo-games-il-concorrente-più giovane-esce-first-2021-07-24 con il suo conquistatore.

Liu ha una figlia di 10 anni che ha avuto problemi a dormire alla vigilia dell’evento. “Ieri ho chiesto a mia figlia, ‘Sai che tua madre sta giocando contro qualcuno di due anni più grande di te?’ La sua prima reazione è stata: ‘Allora è meglio che non perda!'”

Forse anche il “re del cielo” giapponese Uchimura Yasuhei potrebbe dare suggerimenti simili, ma il regno del campione olimpico a tutto tondo e delle sette medaglie olimpiche è stato bruscamente interrotto perché non è riuscito a qualificarsi per le finali dell’attrezzatura, ponendo fine alla sua leggendaria carriera olimpica. Professione.

“Non posso eseguire ciò che pratico. Questo è quello che penso”, ha detto.