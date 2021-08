L’oro si distingue in tutti i mercati dei metalli preziosi

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Il valore dell’oro rispetto all’argento è vicino ai massimi da 20 anni

Tra i metalli preziosi, solo una grande quantità di palladio utilizzata nella produzione automobilistica ha ottenuto risultati migliori dell’oro nel 2019

Dopo qualche anno lontano dai riflettori, torna il mercato dell’oro. Poiché gli investitori affollano le attività rifugio, la sua performance da inizio anno è aumentata di quasi il 20% La guerra commerciale e l’incertezza geopolitica.

Quando la Fed è diventata accomodante, i rendimenti sono scesi su tutta la linea e il costo opportunità di investire e detenere oro è diminuito. Il metallo ha sfondato $ 1.400/oncia troy. Da quando il mercato dell’oro si è adeguato nel 2013, questo livello non è mai stato superato.

Rispetto ad altri metalli preziosi come argento e platino, la performance dell’oro nel 2019 sembra ancora più impressionante. Solo un metallo può superare l’oro: il palladio è aumentato di quasi il 40% quest’anno.

Barometro oro/argento

Il rapporto oro/argento mostra quante once d’argento sono necessarie per acquistare un’oncia d’oro. È un barometro ampiamente osservato dei prezzi relativi dell’oro e dell’argento. Guardando indietro agli ultimi 20 anni, il rapporto medio oro/argento è di circa 64 volte (1 unità d’oro può comprare 64 unità d’argento). Alla fine di settembre 2019, il rapporto era di 87 volte, leggermente inferiore al massimo storico di 92 volte fissato a giugno 2019. Attualmente, il rapporto è di circa il 33% superiore alla sua media a lungo termine ed è all’interno del 95esimo percentile, il che significa che durante questo periodo il rapporto era solo del 5% o meno.



Rapporto oro/argento.

CME Group, Bloomberg



Gli investitori che credono che il mercato tornerà alla sua media a lungo termine stanno implicitamente sostenendo l’argento per sovraperformare l’oro in futuro. Storicamente, l’elevato rapporto oro-argento è legato alla successiva performance dell’argento rispetto all’oro. Quando il rapporto è nel quintile più basso (il che significa che l’argento è il più costoso rispetto all’oro), il rendimento delle transazioni long argento/short oro per i successivi 12 mesi è -14%. Al contrario, quando il rapporto è nel quintile più alto (questo è il caso ora), la stessa transazione riceverà un rendimento del 7%.



Rendimenti lunghi argento/oro corti.

CME Group, Bloomberg, basato su 228 letture mensili da ottobre 1999 a settembre 2019



I cugini dei metalli preziosi dell’oro

Se l’argento è il fratello minore dell’oro, allora il palladio e il platino sono più simili a lontani cugini. Prima del 2010, il prezzo di scambio del platino era molto più alto di quello dell’oro. Ora la situazione è invertita e l’oro è quotato più in alto del platino. La differenza tra i due è a un livello senza precedenti nella storia, con un premio di oltre $ 600 per oncia troy. Per l’oro al posto del platino.

La domanda di platino da parte dell’industria automobilistica è debole, questo metallo viene utilizzato principalmente nei convertitori catalitici per i veicoli con motore diesel, mentre il passaggio del settore ai motori a benzina e, in misura minore, ai veicoli elettrici e ibridi, ne risente. Nonostante la debole domanda industriale, l’economicità del platino rispetto all’oro può suscitare più interesse, che si tratti di investitori finanziari o dell’industria della gioielleria.



Futures sull’oro e futures sul platino.

CME Group, Bloomberg



Il palladio ha sovraperformato l’oro quest’anno, aumentando di quasi il 40%, ed è raddoppiato dal minimo di luglio 2018. Per la prima volta nella storia, il metallo ha chiuso sopra i 1.600 dollari l’oncia troy. settembre 2019. Rispetto al platino, questo metallo dipende maggiormente dalla domanda automobilistica.

Secondo Metal Focus, i convertitori catalitici rappresentano il 40% della domanda di platino, ma l’80% della domanda di palladio. Nonostante il rallentamento delle vendite globali di auto, l’inasprimento degli standard di emissione da parte della Cina e l’eliminazione dei motori diesel altrove significano che la domanda di palladio rimane forte. L’offerta è relativamente concentrata in Russia e Sud Africa e i tempi di consegna per qualsiasi progetto minerario greenfield sono molto lunghi.



Futures sull’oro e futures sul palladio.

CME Group, Bloomberg



Per chiunque presti attenzione al mercato dei metalli preziosi, il 2019 è senza dubbio un anno entusiasmante, poiché l’oro ha sfondato la resistenza della difesa a lungo termine. Il valore relativo dell’oro da un lato e del platino o dell’argento dall’altro è a un livello storicamente significativo, indicando che potrebbero esserci opportunità di trading nel complesso dei metalli preziosi.

Leggi altri articoli simili su OpenMarkets