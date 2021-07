L’ospedale boliviano collega pazienti COVID-19 e persone care attraverso visite virtuali Reuters

“Abbiamo visto membri della famiglia persino portare foto dei loro figli e genitori mentre utilizzano i dispositivi mobili per comunicare. Questo è un modo per proteggere le persone a casa dall’infezione da virus”.

Le impostazioni di comunicazione semplici sono completamente diverse per molte persone nei paesi andini. Secondo i dati dell’Autorità boliviana per le telecomunicazioni, solo circa 4 persone su 10 hanno accesso a Internet, mentre nelle aree rurali più povere questa percentuale scende solo al 3%.

Per Cinthia Quisbert Paredes, questa è la prima volta che si separa dal marito da quando si è sposata sette anni fa. Dopo essere arrivata alla cabina video dell’ospedale, ora può vederlo per la prima volta in due settimane.

“A volte abbiamo molta paura di far entrare i nostri parenti perché abbiamo paura di non vederli mai più”.

Non sono autorizzati a vederli di persona e, come molti boliviani che non hanno abbastanza larghezza di banda Internet a casa, Lagos sta utilizzando una nuova idea innovativa: una cabina di videochiamata all’ingresso dell’ospedale per connettere i pazienti all’interno con i loro cari in piedi.

La Paz (Reuters)-Ruth Lagos è venuta al Cotajuma City Hospital di La Paz, una città sull’altopiano della Bolivia, per condurre una visita “virtuale” con i genitori che stanno ricevendo cure per il COVID-19.

© Reuters. Il 30 giugno 2021, Cintia Quisbert Paredes tiene in mano una Bibbia e risponde durante una videochiamata con suo marito Christian Keith Rojas, che sta ricevendo la malattia da coronavirus (COVID-19) in un ospedale di La Paz, in Bolivia.Reuters/Manuel Kraul 2/3

