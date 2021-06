L’ottimismo sull’accordo globale sulla tassazione delle società del G7 si surriscalda

Secondo persone che hanno familiarità con i negoziati, il Regno Unito è “cautamente ottimista” sul fatto che, dopo intense discussioni nei giorni scorsi, i paesi sviluppati del Gruppo dei Sette (G7) possano concordare le linee guida di un accordo globale sulla tassazione delle società multinazionali.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno dichiarato al Financial Times che i ministri delle finanze si incontreranno venerdì e sabato a Londra e si stanno preparando ad annunciare di aver concordato i principi di un nuovo sistema internazionale di tassazione delle società.

Un alleato del cancelliere dello scacchiere britannico Rishi Sunak, che presiederà la discussione, si è detto “cautamente ottimista” su un possibile accordo, aggiungendo che “ci sentiamo bene”.

Il sistema proposto creerà un nuovo diritto per i paesi di tassare i profitti delle più grandi società multinazionali in base alle loro sedi di vendita e imposterà l’aliquota minima effettiva globale dell’imposta sulle società al 15%, il che genererà molti soldi negli Stati Uniti.

Negli ultimi giorni sono aumentate le pressioni di Washington per raggiungere un accordo. Una persona che ha familiarità con i negoziati ha detto al Financial Times che agli ambasciatori statunitensi in tutto il mondo è stato detto di ottenere il sostegno per il piano e hanno sottolineato che il presidente Biden considerava questo un “problema primario”.Il rappresentante degli Stati Uniti ha detto ai paesi opposti: “Questo non è un problema fiscale; si tratta del nostro [countries’] relazione”.

Mercoledì Washington ha annunciato tariffe di ritorsione su sei paesi che hanno introdotto le proprie tasse digitali e ha imposto tariffe alla Francia per gli stessi motivi.

Tuttavia, la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai (Katherine Tai) ha affermato che il Paese ha sospeso per sei mesi l’attuazione delle misure punitive per fare spazio a un accordo internazionale.

Un funzionario del bilancio spagnolo ha dichiarato: “Il fatto che gli Stati Uniti abbiano sospeso le tariffe riflette la loro volontà di raggiungere un accordo”.

Paesi come il Regno Unito e la Francia si sono rifiutati di abolire le proprie tasse digitali fino a quando gli Stati Uniti non solo hanno concordato un accordo, ma l’hanno anche costretto ad approvare il Congresso.

Parigi ha chiarito giovedì che non ritirerà le tasse fino a quando gli Stati Uniti non implementeranno una nuova tassa globale.

“Dovremmo ritirarci [national] Un funzionario francese ha affermato che quando ci sono nuove tasse, la tassazione viene imposta” per evitare interruzioni fiscali. “Le aziende tecnologiche beneficiano dell’epidemia. [pandemic] crisi. .. Vogliamo prendere [their] I profitti in eccesso saranno condivisi tra il paese in cui si trova la società e il paese in cui opera. “

Ciò presenta una sottile sfida di sequenza per i negoziatori: fino a quando il nuovo sistema internazionale non sarà in vigore, i paesi non saranno disposti a ritirare le loro tasse.

Dopo che sarà stato raggiunto un accordo questo fine settimana, i leader del G7 potrebbero avere discussioni più dettagliate in un vertice in Cornovaglia una settimana dopo.

Il nodo rimanente sta nella definizione dettagliata del gruppo multinazionale di società a cui si applicano le regole e se pagheranno le tasse in base alla posizione delle vendite o al profitto.

Secondo le suddette persone che hanno familiarità con la questione, ci sono alcune tensioni in cui verrà raggiunto formalmente un accordo.

Al vertice del G7, il Regno Unito ha “spinto con vigore” per raggiungere un accordo, ma altri membri del G7, tra cui Stati Uniti, Italia e Giappone, erano riluttanti ad andare oltre la dichiarazione di una posizione comune perché il G20 era ufficialmente responsabile sotto gli auspici dell’OCSE e qualsiasi transazione non dovrebbe essere vista come regolata solo da grandi economie.

Segnalazione aggiuntiva di Daniel Dombey a Madrid