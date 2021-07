Lotus lancia la sua ultima auto a benzina e inizia a inseguire Porsche Reuters

Share it

2/2 © Reuters. Il 23 giugno 2021, in un’intervista con Reuters presso la sede della fabbrica automobilistica di Hessel nel Regno Unito, l’amministratore delegato della Lotus Matt Windle si trovava accanto a un’auto Lotus Esprit gialla. REUTERS/Dylan Martinez



Autore: Nick Carey

Hessel, Regno Unito (Reuters)-Lotus ha lanciato martedì la sua ultima auto a benzina, una pietra miliare per il marchio di auto sportive britannico che alla fine del secolo diventa una casa automobilistica completamente elettrica e più grande.

Lotus e il suo proprietario cinese, Geely, sperano di trasformare la piccola azienda che ora produce circa 1.500 auto sportive all’anno in un produttore di auto elettriche che produce decine di migliaia di auto di fascia alta e SUV (SUV).

“Riconosciamo che dobbiamo aumentare le entrate e il settore delle auto sportive è limitato”, ha detto a Reuters l’amministratore delegato della Lotus Matt Wendell. “Pertanto, speriamo di fornire una gamma completa di prodotti Lotus per persone diverse in diverse fasi della vita”.

Il piano di espansione non è diverso dal piano di espansione del marchio di auto sportive Porsche (DE:) di Volkswagen, che si è notevolmente ampliato da quando il SUV Cayenne è stato lanciato nel 2002. Porsche ha venduto più di 90.000 Cayenne l’anno scorso, quasi tre volte le vendite più vendute fino ad oggi. Vendite della sua auto più famosa, la 911.

Il progetto Lotus è iniziato con Emira, inaugurato nello stabilimento di Hethel in una vecchia base dell’aeronautica militare nell’est dell’Inghilterra, e prevede di produrre circa 4.800 auto sportive all’anno: se la domanda è alta, ha la capacità di produrne di più.

A partire da circa £ 60.000 ($ 83.000), Emira è il primo nuovo modello Lotus a benzina in più di un decennio, ma sarà l’ultimo modello ad essere alimentato da combustibili fossili.

Lotus l’ha progettata per assomigliare ai fratelli di Evija.Questa è una “supercar” elettrica che ha prodotto solo 130 auto – il 130esimo modello nei 73 anni di storia di Lotus – al prezzo di circa £ 2 milioni (280 milioni di dollari) ciascuna.

Russell Carr, capo del design di Lotus, ha indicato Emira ed Evija, che erano fianco a fianco sul pavimento dello studio della casa automobilistica, e ha detto che non vedeva l’ora di “spargere un po’ di polvere da favola” sul nuovo “stile di vita” dell’azienda. modello.

Geely ha acquistato una quota del 51% in Lotus nel 2017, ponendo fine agli anni di difficoltà finanziarie dell’azienda sotto la guida di più ex proprietari e costringendola a accantonare il rilascio di alcuni nuovi modelli.

Lotus fa ora parte del crescente impero della casa automobilistica cinese, che possiede la svedese Volvo Cars ed è il maggiore azionista della tedesca Daimler (OTC).

Potenziale di crescita dinamico

Li Shufu, il fondatore di Geely, mira a creare un’azienda globale incentrata sul marchio che condivide la tecnologia di una base di approvvigionamento cinese sotto una pelle unica. In larga misura, descrive in dettaglio come il marchio eseguirà la strategia nelle mani dei manager locali.

Un altro azionista di Geely e Lotus, la malese Etika Automotive sta investendo più di 2 miliardi di dollari per espandere la produzione, incluso un nuovo stabilimento a Wuhan, in Cina, dove sarà costruito il primo lotto di nuovi modelli lifestyle di Lotus.

Sam Fiorani, vice presidente della previsione globale dei veicoli presso AutoForecast Solutions, ha dichiarato: “Lotus ha il potenziale per una crescita dinamica. “Ma devono stare attenti a minimizzare il nome di Lotus, perché se il loro nuovo modello non è visto come degno del nome , potrebbe danneggiare il marchio a livello globale. . “

Carr, il direttore del design, ha affermato che come membro di un grande gruppo automobilistico, Lotus può utilizzare tecnologie difficili da ottenere, come il touch screen del cruscotto di Emira.

In risposta alle mutevoli abitudini dei consumatori, questa nuova vettura sportiva sarà dotata per la prima volta di Lotus: un portabicchieri.

L’amministratore delegato Windle ha anche affermato che Geely ha approvato i requisiti di Lotus per nuovi SUV e auto, che saranno prodotti su una piattaforma progettata dall’azienda britannica, piuttosto che condividere le basi con Volvo o la Polestar completamente elettrica.

Windle ha affermato che ciò consentirà a Lotus di continuare a operare come fornitore e ingegnere per altre case automobilistiche, cosa che Lotus Engineering fa da molti anni. Ha detto che diverse case automobilistiche hanno mostrato interesse per la piattaforma dei veicoli elettrici Lotus.

Geely spera che Lotus Engineering diventi un’organizzazione tecnica unica nel suo più ampio gruppo di aziende, perseguendo le proprie tecnologie di guida autonoma, smart e mobilità elettrica.

Lotus sta attualmente lavorando con le seguenti agenzie per sviluppare una piattaforma per auto sportive elettriche Renault (PA:) Per il marchio Alpine dell’azienda francese, il quadro sarà fornito anche ad altre case automobilistiche.

Windle ha riconosciuto che i SUV e le auto comportano dei rischi.

“Questa è una sfida e si sta allontanando da ciò a cui siamo abituati nella storia”, ha detto. “Ma sosterrò che il nostro business case non ha funzionato storicamente”.

(1 USD = 0,7234 sterline)