L’SFC ha esaminato 120 domande di quotazione nel secondo trimestre

Questo perché il comitato ha condotto una revisione più rigorosa della domanda. La Securities and Futures Commission (SFC) ha esaminato un totale di 120 domande di quotazione nel secondo trimestre di quest’anno. Ciò include 5 domande di società con una struttura di diritti di voto ponderata e 14 domande di società biotecnologiche pre-profit. La Securities Regulatory Commission ha osservato che la Borsa di Hong Kong Limited (Borsa) ha intensificato i suoi sforzi per reprimere la cattiva condotta e la cattiva condotta delle società di nuova quotazione. La SFA ha dichiarato in una nota: “Le domande problematiche con bandiere rosse indicano una mancanza di reale interesse degli investitori e sono ora soggette a un controllo più rigoroso. Se necessario, il regolatore si opporrà o rifiuterà la domanda”. La Securities Regulatory Commission ha approvato 39 fondi comuni di investimento e fondi comuni, tra cui 17 fondi registrati a Hong Kong, 2 sistemi di garanzia legati agli investimenti, 1 fondo di investimento immobiliare e 24 prodotti di investimento strutturati non quotati per la vendita al pubblico. Il numero totale di persone autorizzate e registrate è 47.527, di cui 3.174 sono società autorizzate. Inoltre, l’SFC ha anche intensificato i suoi sforzi per garantire che le aziende rispettino i requisiti normativi e reprimere i piani di investimento. Un totale di 71 ispezioni approfondite sono state condotte su società autorizzate per esaminare la loro conformità ai requisiti normativi e 2.319 transazioni richieste e registrazioni contabili sono state attivate da variazioni sfavorevoli di prezzo e fatturato. L’SFC ha anche emesso le istruzioni ai sensi dell’articolo 179 per raccogliere ulteriori informazioni su 28 casi e ha scritto una lettera che dettaglia le preoccupazioni di uno di questi casi come parte della sua revisione della divulgazione di informazioni da parte della società. Quattro società e tre individui sono stati oggetto di azione disciplinare, con una multa complessiva di 5 milioni di dollari.

