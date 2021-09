L’S&P 500 e il Nasdaq sono andati più a fondo nelle regioni da record prima del rapporto sull’occupazione di venerdì

L’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite hanno raggiunto nuovi massimi giovedì, poiché i dati sulle richieste di disoccupazione iniziali hanno mostrato che il mercato del lavoro ha continuato a migliorare leggermente prima del rapporto sull’occupazione di agosto di venerdì.

Il prezzo delle azioni è salito di 147 punti, o dello 0,4%, per chiudere a 35.458 punti.

Dopo il massimo storico intraday di 4.545,85 punti, il prezzo delle azioni è aumentato di 14 punti o dello 0,3% a 4.538 punti.

Dopo aver stabilito un record intraday di 15.380,07 punti, ha chiuso di 35 punti, lo 0,2% in più, a 15.344 punti.

Mercoledì è sceso di 48 punti per chiudere a 35.312, mentre l’indice S&P 500

Chiuso piatto e sopra il Nasdaq Composite Index

Ha sovraperformato il mercato più ampio e ha guadagnato lo 0,3%.

Cosa sta guidando il mercato?

Nella settimana terminata il 28 agosto, il mercato azionario è salito giovedì dopo che il numero di persone che hanno chiesto per la prima volta l’indennità di disoccupazione è sceso da 14.000 a 340.000 ogni settimana. Lo ha riferito giovedì il Dipartimento del lavoro.

Un’azione ottimistica è stata intrapresa prima del rapporto sull’occupazione di agosto di venerdì, che darà al mercato la prossima opportunità di indovinare quando la Fed inizierà a rallentare oa ridimensionare il suo programma di acquisto di obbligazioni da 120 miliardi di dollari al mese.

“Il rapporto sull’occupazione sarà enorme; Robert Pavlik, senior portfolio manager di Dakota Wealth Management, ha dichiarato in un’intervista telefonica, aggiungendo che il debole rapporto sull’occupazione potrebbe ritardare la riduzione degli acquisti su larga scala della banca centrale, ma questo non è ciò che gli investitori devono affrontare L’unico problema: la mente.

“Sappiamo che la Fed si ridurrà. Non c’è dubbio”, ha detto Pavlik. “Non sappiamo quanto. Questo è il problema.”

Gli economisti Nancy Vanden Houten e Gregor Daco dell’Oxford Economics Institute hanno affermato in un rapporto di ricerca che si aspettano che le richieste iniziali di disoccupazione continuino a migliorare, ma si concentreranno sul fatto che le aziende e i lavoratori cambieranno a causa della diffusione del coronavirus dalla variante delta Be più prudente.

Il presidente della Fed Jerome Powell (Jerome Powell) ha affermato che la Fed presterà molta attenzione ai dati sull’occupazione perché sta valutando misure per porre fine alla pandemia per aumentare la liquidità del mercato.

Leggi anche: Il presidente della Fed Powell ha affermato di sostenere l’inizio di quest’anno per ridurre la scala degli acquisti di obbligazioni

Mercoledì dati deboli dai fornitori di stipendio Rapporto sull’occupazione nel settore privato di ADP insieme a Misurazione del lavoro in fabbrica della Supply Management Association Sottolineare che l’economia degli Stati Uniti ha ancora spazio per la crescita dell’occupazione.

“Per i libri paga non agricoli di venerdì, questo non è un buon indicatore, il che potrebbe dare alla Fed più tempo per posticipare la riduzione”, ha affermato l’analista Neil Wilson. Markets.com, Nelle note di ricerca quotidiana.

“Se i dati continuano a deteriorarsi, o non sono così buoni, allora puoi vedere che il FOMC inizia a esprimere preoccupazioni nelle riunioni. [September] Alla riunione, potremmo trovarci in una posizione in cui la banca centrale degli Stati Uniti non ridurrà effettivamente la scala degli acquisti di asset quest’anno”, ha scritto Wilson.

Oltre alla Fed, gli investitori sono anche preoccupati per i danni economici associati all’uragano Ida. Considerato il più costoso di sempreHa toccato terra in Louisiana durante il fine settimana. Le inondazioni di giovedì scorso hanno innescato lo stato di emergenza a New York City e nel New Jersey e hanno minacciato altri tornado nel New England.

leggere: Questo è il motivo per cui New York, Filadelfia e l’interno non sono in grado di resistere agli uragani causati dai cambiamenti climatici come Ida

“Penso che la gente sia ancora preoccupata per la situazione a settembre e ottobre”, ha detto Pavlik. “Per il mercato azionario, settembre è di solito un mese molto difficile. Penso che questo sia ciò che pensa la gente”.

Se c’è una correzione nel mercato azionario, Pavlik pensa che gli investitori compreranno perché molte persone hanno “aspettato affari”, in modo simile al modo in cui gli acquirenti aspettano le promozioni del Labor Day e del Ringraziamento prima di acquistare nuovi frigoriferi o altri grandi elettrodomestici.

Nei dati economici, Gli ordini di fabbrica negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,4% A luglio, i produttori si sforzano di produrre più prodotti per soddisfare l’elevata domanda. Gli economisti intervistati dal Wall Street Journal si aspettavano un aumento dello 0,3%.

Anche la produttività degli Stati Uniti è in aumento Il tasso di crescita annuale rivisto nel secondo trimestre è stato del 2,1%, leggermente inferiore alla crescita del 2,3% da aprile a giugno riportata dal governo, mentre un nuovo rapporto ha mostrato che il deficit commerciale internazionale degli Stati Uniti è sceso da un massimo storico. In calo del 4,3% a luglio A 70,1 miliardi di dollari USA.

Quali aziende sono al centro?

Azioni Toro Corp. TTC Giovedì è aumentato del 2,2% dopo che la società di attrezzature per la cura del prato ha riportato profitti e vendite superiori al previsto nel terzo trimestre perché la forte attività residenziale ha contribuito a compensare la mancanza di attività professionali e ha alzato le sue prospettive per l’intero anno a causa delle forti previsioni La domanda compenserà la catena di approvvigionamento continua, l’inflazione e la pressione sul lavoro.

Azioni Nicola corp.. NKLA Dopo che il produttore di veicoli commerciali elettrici ha annunciato un accordo con il gruppo tedesco Bosch sui veicoli elettrici Nikola Classe 7 e Classe 8 (FCEV), le azioni sono aumentate dell’1,8% giovedì.

Manulife finanziario MFC Giovedì ha dichiarato che la sua divisione Hancock Natural Resources Group ha completato l’acquisizione di 300.000 acri di pineta per conto del fondo del sistema pensionistico svedese AP3.

Azioni American Eagle Outfitters Inc. Organizzazione dell’energia atomica Dopo che il rivenditore di abbigliamento e accessori di moda ha annunciato che il suo profitto del secondo trimestre ha superato le aspettative, ma le sue entrate sono aumentate a un record ma inferiori al previsto, il prezzo delle sue azioni è sceso del 9,4% al punto più basso in più di cinque mesi.

Azioni Mastercraft Boat Holdings Inc. MCFT Giovedì è sceso del 3% dopo che il profitto del quarto trimestre della società di motoscafi da diporto è stato molto più alto del previsto, le vendite sono triplicate, raggiungendo un livello record e fornendo una prospettiva ottimistica per l’intero anno.

Baxter International. BAX Giovedì ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Hill-Rom Holdings Inc., una società di tecnologia medica simile, al prezzo di 156 dollari per azione, con un valore aziendale di circa 12,4 miliardi di dollari.

Azioni Cibi Hormel Dipartimento Risorse Umane Giovedì è sceso del 4,4% dopo che la società alimentare di marca (marchi tra cui Planters, Skippy e Spam) ha riferito che il suo profitto del terzo trimestre era in linea con le aspettative e le entrate hanno superato un livello record, ma ha abbassato la sua previsione di profitto per l’intero anno perché il azienda Gestire le sfide di pressione e disponibilità di lavoro attraverso l’inflazione.

Facebookdi FB WhatsApp è stata multata di 225 milioni di euro (267 milioni di dollari) dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati per violazione delle norme sulla protezione dei dati.

Azioni Signet Jewellery Co., Ltd.. SIG Un aumento del 6,2%, il prezzo più alto nelle normali ore di negoziazione da gennaio 2017. In precedenza, l’utile del secondo trimestre del rivenditore di gioielli con diamanti era più che raddoppiato rispetto alle previsioni perché anche le entrate hanno superato le aspettative e sono aumentate in tutte le prospettive dell’anno.

Come stanno andando gli altri asset?

Mercoledì era stabile all’1,301%.

Il prezzo di negoziazione sul New York Mercantile Exchange è aumentato del 2,4% a 70,25 dollari USA al barile.

Dopo essere sceso dello 0,1% mercoledì, è sceso dello 0,3% a 1.810,90 dollari l’oncia.

È salito dello 0,3%, mentre l’indice Hang Seng di Hong Kong

L’indice Shanghai Composite è salito dello 0,2%

Spingi verso l’alto dello 0,8%.

Chiuso in rialzo dello 0,2%, mentre lo Stoxx paneuropeo 600

È aumentato dello 0,3%; a Parigi, CAC 40

L’indice DAX di Francoforte è salito dello 0,1%

Aumentato dello 0,1%.

Jack Denton ha contribuito al rapporto