L’UE accetta nuove sanzioni per “stringere la vite a testa zigrinata contro la Bielorussia”

I paesi dell’UE hanno deciso di imporre nuove sanzioni estese ai settori economici e ai funzionari di governo Bielorussia Con il regime del presidente Alexander Lukashenko che aumenta la pressione su noti dissidenti.

Lunedì i ministri degli esteri del Gruppo europeo hanno preso provvedimenti contro altri 86 individui e organizzazioni e hanno puntato gli occhi su settori come la finanza, il potassio e i prodotti petroliferi. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada si sono anche coordinati con Bruxelles per annunciare ulteriori sanzioni contro funzionari ed entità bielorusse nel tentativo di costringere il regime a “porre fine alle sue pratiche repressive contro il proprio popolo”.

Le previste sanzioni economiche dell’UE sono ancora in attesa di finalizzazione e firma della legge, segnando un altro passo verso l’obiettivo della dittatura di Lukashenko di 27 anni. Sono in risposta all’intercettazione di Minsk del volo di Ryanair per arrestare il blogger Roman Protasevich il mese scorso come parte di un giro di vite sull’opposizione dalle elezioni presidenziali dello scorso anno. Anche la fidanzata studentessa di Protasevich, Sofia Sapega, è stata arrestata.

Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha detto ai giornalisti prima della riunione di Lussemburgo: “Dopo questo atto crudele dei pirati aerei nazionali, dobbiamo stringere la vite a pollice e i ministri accettano le sanzioni”. “Vogliamo reprimere. Nell’economia statale , i responsabili, non il popolo bielorusso, stanno comunque soffrendo”.

L’Unione europea ha imposto il congelamento dei beni e il divieto di viaggio a 8 entità e 78 persone in Bielorussia, tra cui il ministro della Difesa e il ministro dei Trasporti. L’UE ha già attuato misure simili contro dozzine di funzionari, incluso Lukashenko.

Queste misure economiche mirano a colpire alcuni dei principali settori di esportazione di questo paese dell’Europa orientale. L’UE vuole soffocare i finanziamenti del regime di Lukashenko, anche attraverso società statali che dominano l’economia bielorussa.

Joseph Borel, capo della politica estera dell’UE, ha affermato che le sanzioni “danneggeranno gravemente l’economia bielorussa”. Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha dichiarato che l’area bersaglio “ha un significato particolarmente importante per il reddito della Bielorussia e del regime”.

Secondo i dati dell’UE, lo scorso anno la Bielorussia ha esportato circa 4 miliardi di euro di merci nell’UE, che è il secondo partner commerciale dopo la Russia, con importazioni che ammontano a poco più di 6 miliardi di euro. I suoi prodotti petrolchimici e le esportazioni di fertilizzanti di potassio sono un’importante fonte di valuta pregiata per il regime di Lukashenko, con un fatturato di almeno 6,6 miliardi di dollari nel 2020.

I diplomatici hanno affermato che le sanzioni finanziarie limiterebbero le istituzioni nazionali del paese dall’accesso ai mercati dei capitali dell’UE, così come la Banca europea per gli investimenti dell’UE per fornire prestiti alle società ufficiali bielorusse. Sono state proposte esenzioni per depositi bancari privati, operazioni umanitarie e alcuni progetti locali.

Il funzionario ha aggiunto che il pacchetto di restrizioni dell’UE proposto copre anche l’industria del tabacco. Proibirà l’esportazione di tecnologia di sorveglianza in Bielorussia e amplierà ulteriormente l’attuale embargo sulle armi, compreso l’arresto della consegna di fucili di precisione utilizzati dai biathleti.

I diplomatici dell’UE insistono sul fatto che il pacchetto è concepito per ridurre al minimo i danni al regime e alla popolazione. Ma molti funzionari europei ammettono in privato che le conseguenze saranno chiare solo quando le sanzioni saranno applicate.

Il pacchetto UE è in linea con le sanzioni richieste dal movimento di opposizione in Bielorussia.Lunedì i ministri hanno tenuto una prima colazione di lavoro Svyatlana Zihanusskaya, Ha sfidato il principale candidato dell’opposizione di Lukashenko alle elezioni dello scorso anno.

Qihanusskaya ha mostrato ai ministri un proiettile. Ha detto di averlo preso dai polmoni di un giovane che è stato colpito durante le proteste nell’agosto dello scorso anno, e li ha ringraziati per la loro “posizione coerente sulla situazione in Bielorussia”.

Minsk non si pente ancora sotto la pressione dell’Unione Europea. La scorsa settimana, quando i funzionari hanno trascinato Protasevich dalla prigione bielorussa del KGB a una conferenza stampa, il blogger è stato apparentemente costretto e ha parlato del suo rispetto “incondizionato” per Lukashenko.

Lunedì, la Corte Suprema della Bielorussia ha ascoltato le argomentazioni orali sul processo a Viktor Babariko, un banchiere con legami con la Russia, che è stato arrestato con l’accusa di corruzione dopo aver dichiarato la sua candidatura per Lukashenko lo scorso anno.

Un altro avversario di alto profilo, Siarhei Tsikhanousky, marito di Qihanusskaya, affronterà un’udienza privata con molti altri dissidenti (tra cui il famoso blogger Ihar Losik) alla fine di questa settimana.

Zihanusskaya ha affermato di sospettare che il regime abbia deciso di tenere udienze a porte chiuse per impedire a suo marito e ad altri partecipanti di chiamare i bielorussi contro Lukashenko.

“[The regime] Non voglio che le persone vedano che queste persone non sono rotte, sono forti quanto loro e non vogliono che ispirino le persone”, ha detto al Financial Times la scorsa settimana.