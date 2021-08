L’UE avvierà un’indagine formale sull’acquisizione da 54 miliardi di dollari di Arm . da parte di Nvidia

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Dopo mesi di discussioni informali tra le autorità di regolamentazione e le società di chip statunitensi, Bruxelles avvierà un’indagine formale sulla concorrenza sul piano di Nvidia di acquisire il progettista di chip britannico Arm per 54 miliardi di dollari all’inizio del prossimo mese.

Secondo due persone a conoscenza diretta del processo in questione, dopo che NVIDIA ha notificato ufficialmente alla Commissione europea il suo piano di acquisizione di Arm, l’indagine potrebbe iniziare.Il produttore di chip statunitense prevede di presentare una domanda entro una settimana a partire dal 6 settembre. Tuttavia, hanno aggiunto che la data potrebbe cambiare.

L’inchiesta di Bruxelles dichiarerà davanti alla UK Competition and Markets Authority che la sua valutazione preliminare dell’operazione indica l’esistenza di “Seri problemi di concorrenza“E l’insieme di misure correttive proposte da Nvidia non è sufficiente per risolvere questi problemi.

Il regolatore britannico ha affermato di essere preoccupato che l’accordo possa “soffocare l’innovazione in più mercati”, incluso il diritto di Nvidia di danneggiare i suoi concorrenti limitando il loro accesso alla tecnologia Arm.

Nvidia ha annunciato un piano a settembre dello scorso anno Acquista Progettista britannico di chip del gruppo di investimento giapponese Softbank.

Rispettata

Tuttavia, la società di chip rivale ha sollevato obiezioni alla transazione, sottolineando che il design del chip di Arm è stato ampiamente concesso in licenza attraverso l’industria dei chip e che Nvidia ha il diritto di impedire ai concorrenti di utilizzare la tecnologia Arm e la società americana ha negato che lo avrebbe fatto .

CMA raccomanda un’indagine approfondita sulla transazione, ma anche il Regno Unito potrebbe decidere di bloccare l’acquisizione Motivi di sicurezza nazionale.

La Commissione europea ha dichiarato di non aver notificato l’operazione all’UE.

Nvidia ha dichiarato: “Questa transazione andrà a beneficio di Arm, dei suoi licenziatari, della concorrenza e del settore. Stiamo completando il processo normativo e non vediamo l’ora di lavorare con la Commissione europea per spiegare la transazione e risolvere eventuali dubbi”.