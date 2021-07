L’UE cerca di rinviare di due mesi i negoziati sul piano di rilancio dell’Ungheria – PM By Reuters

Reynders ha citato le questioni sistemiche dello stato di diritto in Ungheria e ha aggiunto che il comitato è pronto a utilizzare tutti gli strumenti per proteggere la democrazia, compresa la sospensione dei finanziamenti dell’UE.

Martedì il commissario giudiziario Didier Reynders ha dichiarato che la Commissione europea non approverà il piano di risanamento dell’Ungheria fino a quando l’Ungheria non attuerà le riforme giudiziarie e garantirà che i casi di corruzione siano indagati.

Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato giovedì che il piano di risanamento dell’Ungheria è ancora in fase di valutazione e quali sono i prossimi passi per il piano, che riceverà 7,2 miliardi di euro (8,47 miliardi di dollari) in sovvenzioni dall’Unione europea.

© Reuters. Immagine del file: il primo ministro ungherese Victor Orban ha pronunciato un discorso ai media il primo giorno del vertice dell’UE presso l’edificio del Consiglio europeo a Bruxelles, in Belgio, il 24 giugno 2021. John Thys/Pool via REUTERS

