L’UE propone ai regolatori di bloccare il flusso di denaro sporco Reuters

McGuinness ha detto: “Se permetti grandi quantità di denaro per acquistare beni di lusso, allora devi mettere in discussione la fonte di questo denaro”.

La Commissione europea ha anche proposto un limite di 10.000 euro (12.000 dollari USA) per i trasferimenti di contanti in tutta l’UE.

Le aziende che gestiscono risorse virtuali come Bitcoin saranno soggette a norme antiriciclaggio e requisiti di trasparenza per il trasferimento di risorse crittografate.

La Commissione europea ha affermato che il pacchetto dell’UE include anche rendere più dettagliate le norme antiriciclaggio dell’UE e includerle in un unico codice entro la fine del 2025 per impedire ai criminali di sfruttare le differenze tra le agenzie di regolamentazione nazionali.

La tassazione delle società ad alto rischio fornirà principalmente finanziamenti per la nuova agenzia, che dovrebbe essere pienamente operativa nel 2026 e conta circa 250 dipendenti, di cui 100 sono supervisionati congiuntamente con le agenzie di regolamentazione nazionali per vigilare sulle società più rischiose.

Se le autorità nazionali di regolamentazione non prendono provvedimenti sufficienti, LRD può intervenire anche in società non presenti nell’elenco.

La Commissione europea propone di istituire l’Autorità europea per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AMLA) per controllare direttamente l’elenco non compilato delle società finanziarie transfrontaliere considerate le più rischiose e per coordinare l’applicazione della legge tra le varie agenzie di regolamentazione nazionali.

Poiché l’UE non ha il potere di prevenire miliardi di euro di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, Bruxelles si affida ai regolatori nazionali, ma sono divisi su chi dovrebbe essere responsabile e non sempre applicare le regole in modo coerente.

Dopo che Danske Bank ha condotto transazioni sospette per un valore di oltre 200 miliardi di euro (235 miliardi di dollari USA) nella sua piccola filiale estone tra il 2007 e il 2015, l’Europa ha subito pressioni per rafforzare l’applicazione delle norme antiriciclaggio.

