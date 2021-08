L’ultima frontiera sulla questione dell’hacking delle criptovalute Reuters

Di Tom Wilson

Londra (Reuters)-Per la maggior parte dei 13 anni di criptovaluta, gli scambi sono stati al centro di cyber saccheggiatori. Ora è esploso un rischio maggiore di hacker in un settore in crescita: le piattaforme di crittografia peer-to-peer.

La scorsa settimana, Poly Network è diventato il centro di tali siti e si è verificato un furto di criptovalute da $ 610 milioni, che è uno dei più grandi furti della storia. Nei giorni successivi alla rapina, la piattaforma Decentralized Finance (DeFi) ha dichiarato che gli hacker “white hat” avevano restituito quasi tutto il bottino.

Interviste con dirigenti del settore, avvocati e analisti hanno rivelato che l’insolita fine della leggenda di Poly Network ha mascherato la rapida comparsa di rischi in questo crescente settore delle criptovalute, che si stima abbia un patrimonio di 80 miliardi di dollari o più.

I siti DeFi consentono agli utenti di prestare, prendere in prestito e risparmiare, di solito criptovalute, aggirando i tradizionali intermediari finanziari come banche e borse. I sostenitori affermano che questa tecnologia fornisce servizi finanziari più economici ed efficienti.

Ma la rapina di Poly Network, precedentemente un sito poco conosciuto, evidenzia la vulnerabilità dei siti DeFi al crimine.

I potenziali ladri di solito possono trarre vantaggio da errori nel codice open source utilizzato sul sito web. Poiché la supervisione rimane incompleta, le vittime di solito hanno poca o nessuna possibilità di ricorso.

Gli scambi centralizzati fungono da intermediari tra acquirenti e venditori di criptovaluta e sono stati l’obiettivo principale dei dirottatori della rete di criptovaluta.

Ad esempio, l’exchange di Tokyo Mt.Gox è fallito dopo aver perso 5 miliardi di dollari nel 2014 a causa di un attacco di hacking. Coincheck, anch’essa situata a Tokyo, ha subito una rapina da $ 530 milioni nel 2018.

Molte importanti borse sono sotto i riflettori normativi e cercano di attrarre investitori tradizionali, e da allora la sicurezza è stata rafforzata.Rapina di questa portata è ora relativamente rara.

Non molto sicuro

Ross Middleton, chief financial officer della piattaforma DeFi DeversiFi, ha affermato che le responsabilità in materia di sicurezza delle principali piattaforme come Coinbase Global Inc hanno messo da parte i luoghi meno sicuri.

“Quello che è successo è che i grandi scambi (in termini di sicurezza) sono diventati molto buoni e gli scambi più piccoli non esistono più”, ha detto. “La frontiera ora è sicuramente la DeFi”.

CipherTrace, una società di intelligence sulle criptovalute, ha dichiarato la scorsa settimana che le perdite causate dai crimini sulla piattaforma DeFi hanno raggiunto un livello record: da gennaio a luglio, ladri, hacker e truffatori hanno perso 474 milioni di dollari.

Con l’afflusso di fondi in DeFi, il riflesso generale del flusso di criptovalute, c’è stata un’impennata. Secondo i dati di DeFi Pulse, il valore totale di questi siti ora supera gli 80 miliardi di dollari, rispetto ai soli 6 miliardi di dollari di un anno fa.

Gli esperti di DeFi affermano che spesso esistono rischi per la sicurezza nei siti più recenti, che possono essere eseguiti su codice meno sicuro.

“C’è un crescente divario di sicurezza e rischio tra il vecchio protocollo DeFi testato in battaglia e il nuovo protocollo DeFi non testato”, ha affermato Rune Christensen, l’ex capo dell’agenzia dietro l’app DeFi di alto profilo Maker.

I sostenitori affermano che l’uso del codice open source significa che gli utenti possono identificare e risolvere rapidamente le vulnerabilità, riducendo così il rischio di criminalità. Dicono che la DeFi può autoregolarsi.

Tuttavia, per i regolatori finanziari e i governi di tutto il mondo che stanno regolando l’industria delle criptovalute, la DeFi sta ricevendo sempre più attenzione.

Azione delle forze dell’ordine

Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti Gary Gensler ha dichiarato che prenderà una posizione forte sulla DeFi.

In un discorso di questo mese, ha affermato che tali piattaforme potrebbero essere soggette alle leggi sui titoli statunitensi e ha invitato il Congresso a redigere una legislazione per controllare la DeFi e il trading di criptovalute.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha presentato questo mese la prima azione di contrasto relativa alla tecnologia DeFi https://www.sec.gov/news/press-release/2021-145, accusando la società di emettere titoli non registrati e di ingannare gli investitori. La US Securities and Exchange Commission non ha risposto a ulteriori domande sulla sua posizione.

Anche i funzionari della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti hanno indicato che condurranno una revisione più rigorosa.

A giugno, il commissario Dan Berkovitz ha definito la DeFi un “mercato hobbesiano” https://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/opaberkovitz7-questo è un riferimento a un filosofo del XVII secolo che credeva che la vita senza governo “fastidiosa, selvaggia e di breve durata». Ha affermato che la piattaforma DeFi di derivati ​​senza licenza ha violato la Commodity Exchange Law.

In altri luoghi, la velocità di movimento è più lenta. Ad esempio, la DeFi è lontana dall’agenda politica del Regno Unito.

Un portavoce dell’autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito ha affermato che sebbene alcune attività DeFi possano rientrare nel suo ambito, la maggior parte delle aree del settore non è regolamentata.

Per alcuni analisti, il rafforzamento della supervisione è inevitabile e ci sono pochi segnali che i siti DeFi possano fare questo lavoro da soli.

Tim Swanson di Clearmatics, una società blockchain, ha dichiarato: “Purtroppo, (Poly Network) è considerato un normale martedì nel mondo DeFi”.

“L’industria ama congratularsi con se stessa affermando di risiedere su un sistema trasparente, ma ha ripetutamente dimostrato di non potersi autoregolare”.