L’ultima ondata di Covid spinge a chiedere di mantenere i bambini a scuola

Quando Laura Kelly ha ricevuto una chiamata per andare a prendere suo figlio Arthur di cinque anni alla South London Primary School, si è sentita stanca. Già visto ——Questa è la quarta volta che il Covid-19 interrompe il suo primo anno di istruzione da settembre dello scorso anno.

Sebbene solo un bambino della sua scuola “Bubble” sia risultato positivo al virus, martedì scorso circa 60 bambini sono stati mandati a casa per l’auto-quarantena in conformità con i regolamenti del governo britannico volti a frenare la diffusione del virus. I casi di varianti Delta sono aumentati drasticamente, Trovato per la prima volta in India, tra i bambini in età scolare.

Quando ha avuto a che fare con Arthur che era a scuola a casa e si prendeva cura dei suoi due fratelli più piccoli, Kelly, il direttore della società di servizi professionali “quattro grandi”, si è trovato a chiedersi se il rapporto tra casi positivi al nuovo coronavirus e il numero di bambini che abbandonato la scuola era sostenibile.

Ha detto dalla sua casa a West Norwood: “La mia preoccupazione è che se i bambini devono autoisolarsi per 10 giorni ogni volta che vengono messi in quarantena, questo durerà per sempre, a meno che non cambino le regole”.

Attualmente Kelly, che è in congedo di maternità, può gestire l’interruzione in un breve periodo di tempo. Ma questo cambierà in ottobre, perché il marito di Kelly lavora a tempo pieno in un ente di beneficenza e lei riprende a lavorare a tempo pieno da sola.

Questo non è sostenibile, dobbiamo fare qualcosa di diverso

“Ammetto che siamo molto fortunati finanziariamente, ma insegniamo la fonetica a un bambino di cinque anni e lui vuole solo correre con gli amici, il che è molto impegnativo. Quello di cui mi preoccupo è quando torno al lavoro, sarà insostenibile e influenzerà negativamente la nostra famiglia, l’istruzione di mio figlio e la mia carriera”.

La famiglia Kelly è solo una delle migliaia. I dati del Ministero della Pubblica Istruzione per la settimana terminata il 19 giugno mostrano che sebbene 214.000 bambini in Inghilterra siano in autoisolamento, solo a 9.000 studenti è stata diagnosticata la malattia.

Ora l’80-90% delle persone con più di 50 anni in Inghilterra è vaccinato con doppia vaccinazione. Secondo Public Health EnglandSempre più educatori, genitori e politici si chiedono se sia ragionevole lasciare che così tanti bambini abbandonino la scuola all’inizio dell’anno scolastico di settembre.

Rispettati

Geoff Barton, segretario generale dell’Associazione dei dirigenti scolastici e universitari, ha affermato che sempre più persone credono che gli sforzi per controllare il virus non saranno raggiunti. Coinvolgere decine di bambini sani fuori dalla scuola Per ogni caso positivo.

“Questo è insostenibile. Dobbiamo fare qualcosa di diverso”, ha detto. Ha detto: “Il leader deve spiegare di nuovo ai genitori: ‘Tuo figlio è stato mandato a casa…’ soprattutto se i bambini avranno un esame l’anno prossimo”.

Nella Greater Manchester, il tasso di infezione è ora di 291,9 casi ogni 100.000 persone, quasi il triplo media nazionale — Il sindaco Andy Burnham e altri ritengono che queste regole siano “sproporzionate” dato il tasso di vaccinazione.

Invece, ha sostenuto l’istituzione di un sistema basato sulla sperimentazione di contatti stretti di casi confermati per restringere la gamma di persone rimandate a casa.

“La stragrande maggioranza dei casi attuali sono giovani, di solito asintomatici. La soluzione potrebbe essere quella di testare i contatti delle persone che risultano positive ogni giorno in modo che gli studenti possano rimanere a scuola”, ha detto.

Il sindaco di Manchester Andy Burnham ritiene che le regole attuali siano “sproporzionate” dato il tasso di vaccinazione © Christopher Furlong/Getty Images



Nella contea di Durham, nel nord-est, il tasso di casi è quasi il doppio della media nazionale.Molte scuole hanno rimandato a casa gruppi di bambini.I genitori e i presidi affermano di essere anche alla ricerca di soluzioni migliori.

Dopo aver segnalato 15 casi tra studenti e 5 casi tra docenti, la preside della Durham Lanchester EP Elementary School Jane Davis ha mandato a casa tre gruppi di 60 bambini questa settimana, affermando che il sistema “deve essere cambiato” potrebbe trattare i casi di Covid come la varicella.

Secondo il regolamento le scuole devono solo isolare i contatti stretti che risultano positivi subito; sebbene questo possa limitare l’autoisolamento nelle scuole medie, infatti, per gli studenti delle scuole elementari che non possono osservare il distanziamento sociale, l’intera “bolla” viene rimandata a casa Up.

“Non possiamo iniziare il terzo anno scolastico con questi problemi. Non possiamo tenere così tanti bambini in quarantena”, ha detto Davis. “Stare con gli amici quando eri giovane era la parte più importante della tua vita. Quando sono stati mandati a casa, è stato orribile vederlo.”

Lesley Hamill è un insegnante a Lanchester. Anche i suoi due figli erano a casa dopo la chiusura della vicina Framwellgate High School. Ha detto di essere incerto Il sesso non è buono per i bambini. Ciò esercita anche un’enorme pressione sui genitori che devono organizzare servizi di assistenza all’infanzia.

“Questa è incertezza. Torneranno prima della fine del semestre e prima delle vacanze estive? Non vedo proprio che la situazione attuale possa durare più a lungo perché è distruttiva. Non può durare fino al prossimo anno”.

Sebbene alcune famiglie, come la famiglia Kelly a West Norwood, dispongano di reti finanziarie e familiari per aiutarle a far fronte all’interruzione, colpisce le persone con redditi più bassi, i lavoratori a turni e i genitori single. Può essere devastante Secondo il gruppo di campagna.

“Se il budget alimentare della tua famiglia scende all’ultimo centesimo ogni settimana, lasciare che i tuoi figli mangino spuntini a casa tutto il giorno ti metterà nei guai. L’autoisolamento significa anche che potresti perdere i pasti gratuiti dei gruppi ecclesiali, il che aiuta a bilanciare i conti ” ha detto Helen Barnard, vicedirettore dell’ente benefico Joseph Longtree Foundation.

Test di mobilità orizzontale della scuola secondaria: un sondaggio mostra che la maggior parte dei genitori è contraria a continuare a utilizzare questi test © Oli Scarff/AFP/Getty Images



Ha aggiunto che i turnisti sono particolarmente difficili perché i datori di lavoro iniziano a pensare di essere inaffidabili e rischiano di essere rimandati a casa per sempre se hanno figli. “Può essere ovvio, ma non c’è alcuna garanzia che otterrai un turno”, ha aggiunto Barnard.

Mike Brewer, capo economista della Think Tank Resolution Foundation, ha aggiunto che il requisito dell’autoisolamento sta approfondendo il divario tra coloro che possono e non possono lavorare in remoto e coloro che ricevono e non ricevono sostegno finanziario quando viene chiesto di isolarsi.

Rispettati

Il ministero dell’Istruzione è stato cauto, affermando in una nota Sistema di test due volte a settimana Nelle scuole, l’aumento dei test nelle aree ad alta endemicità e l’offerta di corsi online per coloro che devono autoisolarsi stanno mitigando le perdite.

Ma poiché le linee guida per il resto dell’anno scolastico non cambieranno, l’attenzione è ora su settembre, quando torneranno le scuole inglesi. Il governo ha dichiarato che emanerà raccomandazioni sulle misure di protezione e isolamento per il prossimo anno scolastico “a tempo debito”.

Politicamente, il governo deve anche considerare la spaccatura della popolazione dei genitori: alcuni genitori sono più cauti di altri.

Studenti con mascherine. Uno studio mostra che la maggior parte dei genitori crede fermamente che i bambini non dovrebbero indossare maschere in classe © Oli Scarff/AFP/Getty Images



Un sondaggio di Parentkind, un ente di beneficenza che lavora con scuole e famiglie, ha rilevato che il 70% dei genitori concorda fortemente sul fatto che i propri figli non dovrebbero indossare maschere in classe, mentre il 24% dei genitori è fortemente in disaccordo.

Un modello simile è apparso nel test due volte a settimana, con quasi il 59% delle persone fortemente contrari e il 24% delle persone che lo sostengono fortemente. “Non molte persone siedono sul recinto”, ha detto John Jolly, CEO di Parentkind.

Gli scienziati affermano che il governo ha generalmente tre opzioni per ridurre l’impatto su bambini e famiglie: consentire al virus di costruire l’immunità del gregge quando gli adulti vengono vaccinati o consentire al virus di cavarsela da solo; stabilire un sistema di test più mirato; o per grandi numeri Gli studenti si vaccinano.

In termini di test, il Dipartimento dell’Istruzione sta conducendo una sperimentazione in 200 scuole in Inghilterra, in cui i contatti stretti dei bambini infetti vengono sottoposti a test giornalieri di mobilità laterale in loco per consentire loro di continuare a frequentare le lezioni di persona.

Rispettati

Alasdair Munro, ricercatore clinico in malattie infettive pediatriche presso l’Università di Southampton, ha dichiarato al Financial Times che, a causa della scarsa osservanza delle regole di quarantena, i test rapidi “è probabile che siano più efficaci nel prevenire la trasmissione rispetto alle normative sull’autoisolamento”.

Gli scienziati sono più scettici sull’efficacia dei vaccini.Colli di bottiglia logistici, rifiuto e preoccupazione dei genitori Rari casi di infiammazione del cuore Russell Viner, professore di pediatria presso l’University College di Londra e consigliere del comitato consultivo scientifico del Comitato di emergenza del governo, ha affermato che tra i giovani causati dai vaccini è improbabile che i vaccini diventino una “proiettile magica” nel prossimo futuro.

Alla fine, Munro ha ipotizzato che il “modo più veloce” per sbarazzarsi della continua interruzione dell’istruzione dei bambini potrebbe essere che l’alto livello di immunità acquisita con il vaccino nella popolazione adulta abbia completamente posto fine alla necessità della legge sull’autoisolamento.

“Dobbiamo ricordare che non è una buona cosa lasciare che i bambini abbandonino la scuola collettivamente”, ha detto. “Potremmo raggiungere il punto in cui una percentuale molto alta di adulti viene vaccinata e potremmo decidere che non abbiamo più bisogno di attuare regolamenti così rigidi nelle scuole”.