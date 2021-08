L’ultima scommessa di Amazon in India è una giovane startup che aiuta gli indiani a investire nel mercato azionario

L’interesse di Amazon ha portato al centro dell’attenzione una giovane azienda fintech indiana.

18 agosto, laurea in e-commerce americana Primo investimento Nel campo della gestione patrimoniale in India, ha partecipato al finanziamento di 40 milioni di dollari di Smallcase, una startup di 6 anni.Il supporto di Amazon viene da $250 milioni di corpus L’anno scorso è stato annunciato come parte del suo Smbhav Venture Fund (ASVF) per le PMI indiane.

Amazon Lungi dall’essere l’unico investitore noto in Smallcase.Azienda-Fornire Cestino ponderato intelligente Azioni e fondi negoziati in borsa (ETF) per riflettere temi, strategie o obiettivi, hanno attratto alcuni investitori impressionanti nel corso degli anni, dalle società di venture capital Sequoia Capital e Bloom Ventures al fornitore di chipset DSP Group e all’istituto finanziario HDFC Bank, tra gli altri.

Un portavoce di Amazon ha dichiarato: “Aumentando la selezione e la convenienza dei prodotti, ciò fornirà ai consumatori ulteriori canali per partecipare al mercato azionario”.

Il fondatore e CEO Vasanth Kamath ha affermato che oltre alla funzione principale di fornire finanziamenti, “molti di questi azionisti hanno una forte rete e ci aiutano a costruire partnership nell’ecosistema”. “Come HDFC e Amazon. I marchi aumenteranno solo la credibilità, perché è chiaro che investire richiede un certo sforzo. Non è solo una questione finanziaria, hanno anche i documenti”.

Oggi Smallcase ha più di 3,2 milioni di utenti, rispetto agli 1,5 milioni di settembre dello scorso anno. Nello stesso periodo, il volume delle transazioni di Smallcases è più che raddoppiato a 125 miliardi di rupie (1,7 miliardi di dollari).

Smallcase cambia il modo in cui l’India investe

L’obiettivo di Smallcase è aiutare i singoli investitori a costruire portafogli di investimento a basso costo, a lungo termine e diversificati.

I semi per l’istituzione dell’azienda sono stati seminati presso l’IIT Kharagpur, la principale università di ingegneria dell’India.

Kamath ha fondato l’azienda nel 2015 con i suoi compagni di classe universitaria Anugrah Shrivastava e Rohan Gupta nel 2015, due anni dopo la laurea.

Prima di diventare un imprenditore, Kamath ha lavorato presso Tracxn Technologies, una startup di tecnologia e dati, mentre Shrivastava ha lavorato per Nomura, una società di servizi finanziari per diversi anni, e Gupta ha lavorato presso Goldman Sachs, responsabile della creazione di una piattaforma di trading per il mercato finanziario statunitense.

“Questa idea è ovviamente ciò che Anugrah ha fatto a Nomura, dove era solito creare portafogli, indici e prodotti simili per HNI e istituzioni, e abbiamo sempre pensato che questo dovrebbe valere per la vendita al dettaglio”, ha affermato Kamath.

Queste tre persone sperano di facilitare il trading e gli investimenti per i giovani investitori. “…In India, le persone possono fare fondi comuni di investimento o selezionare direttamente i titoli. Entrambe sono opzioni molto estreme. Quindi riteniamo che debba esserci una via di mezzo, che potrebbe essere un fattore di forma del portafoglio di investimenti”, ha affermato Kamas. L’età media degli investitori Smallcase è attualmente di 28 anni, che è inferiore a 32 anni quando la società è stata costituita per la prima volta.

Il successo dell’azienda può essere attribuito alle partnership chiave formate nei suoi primi anni.

Affidati alla fiducia di Zerodha

Dopo che la società è stata fondata nel 2015, Smallcase ha collaborato con Zerodha, la più grande società di brokeraggio al dettaglio dell’India, per avviare l’attività nel luglio 2016. Zerodha è un discount broker incentrato sulla tecnologia fondato nel 2010. Cambia lo scenario Affidarsi al suo modello di brokeraggio dirompente per investire nel mercato azionario in India. Può risparmiare sui costi tagliando tutte le decorazioni come la ricerca, i gestori delle relazioni con i clienti e la pubblicità, fornendo così bassi tassi di interesse.

Kamath ha dichiarato: “Zerodha crede che questo possa essere un ecosistema in sé, grazie in gran parte ad esso.” “Capiscono che tipo di esperienza utente vogliamo costruire qui.” Il fondatore e CEO di Zerodha Nithin Kamath (Non ha nulla a che fare con Kamath of Smallcase) è stata la prima persona a mostrare fiducia in questa idea e ha aperto l’interfaccia di programmazione dell’applicazione (API) Zerodha a Smallcase. Oggi Smallcase afferma ancora di essere il più grande caso d’uso dell’API di Zerodha.

Oltre a Kamath di Zerodha, altri imprenditori come Kunal Shah, fondatore della società di tecnologia finanziaria Cred, e Utpal Sheth, CEO della società di gestione patrimoniale Rare Enterprise, hanno supportato Smallcase nei primi anni. Nonostante il supporto, è ancora una battaglia in salita per Smallcase ottenere un punto d’appoggio nel settore dei servizi finanziari di lunga data.

Negli ultimi 15 mesi, Kamath ha firmato accordi con 12 importanti società di brokeraggio, tra cui Axis Direct, HDFC Securities, Kotak Securities, Edelweiss e Upstox.Attraverso queste partnership, Smallcase copre quasi il 90% di Demat Kamath ha affermato di avere un account in India oggi.

Inoltre, il team dell’azienda di oltre 200 dipendenti (più di un terzo dei quali è impegnato in attività di prodotto e di ingegneria) ha ampliato le funzioni dell’azienda.

Nel marzo 2019, Smallcase ha lanciato una piattaforma di pubblicazione in cui altri broker e i loro team di ricerca interni forniscono ricerche di portafoglio basate su azioni e fondi negoziati in borsa. Oggi, 130 diversi manager forniscono più di 250 diversi piccoli casi. Sette mesi dopo, ha lanciato un altro prodotto di punta: Gateway SmallcaseQuesta funzione consente a entità non broker come MoneyControl e fondi comuni di investimento SBI di fornire Smallcase per la loro ricerca e prodotti negoziati in borsa.

Successivamente, l’azienda spera di collaborare con più canali e concentrarsi sulla versatilità per espandere la propria influenza. “Ora possiamo aggiungere più strumenti e classi di attività, come fondi comuni di investimento, obbligazioni e azioni globali? Quindi Smallcase può avere più casi d’uso, che si tratti di pianificazione finanziaria, consulenza, Fondo di fondo, E molti altri”, ha firmato Camas.

