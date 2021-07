L’ultimo tweet Dogecoin di Elon Musk che ha un impatto sul mercato – shareandstocks.com

Sciocco variegato

Il Pentagono ha annullato un controverso contratto cloud aziendale da 10 miliardi di dollari assegnato a Microsoft (NASDAQ: MSFT), ponendo fine a uno sforzo di quattro anni che è risultato da Amazon (azione NASDAQ Codice: AMZN) per cadere nella neutralità a causa di sfide legali). Il contratto JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) è un tentativo ambizioso di riunire migliaia di sistemi del Dipartimento della Difesa sotto un unico ombrello e fornire ai combattenti statunitensi vantaggi in termini di dati in tempo reale sul campo di battaglia. “JEDI è stato sviluppato in un momento in cui le esigenze del Dipartimento della Difesa erano diverse”, ha affermato in una dichiarazione John Sherman, ad interim del Dipartimento della Difesa.

leggi di più