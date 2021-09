Lululemon Athletica, Inc è stata selezionata come azioni a grande capitalizzazione degli Stati Uniti questa settimana

Getty

Ogni settimana, Q.ai vaglia alcuni titoli selezionati da una varietà di argomenti, grazie alla piattaforma per investitori di Forbes AI e ai nostri algoritmi di intelligenza artificiale. Questa settimana studieremo uno dei più grandi settori complessivi del mercato azionario: le società con una capitalizzazione di mercato di $ 10 miliardi. Benvenuti nelle azioni a grande capitalizzazione degli Stati Uniti.

Il valore di mercato è il valore totale di tutte le azioni emesse (di proprietà degli investitori) di una società. Negli Stati Uniti, una volta che il valore di mercato di una società raggiunge i 10 miliardi di dollari USA o più, è considerata un’azione a grande capitalizzazione, a volte chiamata azione a grande capitalizzazione, e le azioni a piccola e media capitalizzazione (SMID) hanno un mercato valore compreso tra 300 milioni e 10 miliardi.

Le azioni a grande capitalizzazione sono le azioni più numerose sul mercato azionario statunitense, che rappresentano oltre il 90% di tutti i nomi commerciali. Tendono ad essere più stabili delle azioni a piccola capitalizzazione, soprattutto quando gli investitori aumentano i prezzi durante le stagioni volatili e si riversano in questi rifugi sicuri. A causa della loro maggiore trasparenza, stabilità, capacità di innovazione e pagamenti regolari dei dividendi, sono anche generalmente considerati investimenti di portafoglio “core”.

In altre parole, le azioni a grande capitalizzazione non sono perfette, tutt’altro. I bilanci e le quotazioni azionarie di tali società mature di solito hanno poco spazio per la crescita e le loro grandi dimensioni significano che è difficile cambiare direzione quando richiesto dall’economia o dalle politiche del governo.

Tuttavia, se sei un nuovo investitore alla ricerca di un punto di partenza o un investitore esperto alla ricerca di nuovi titoli a grande capitalizzazione per il tuo portafoglio, l’elenco attentamente curato di Q.ai potrebbe essere quello giusto.

Q.ai Esegui modelli di fattori giornalieri per ottenere le informazioni più recenti su azioni ed ETF. I nostri algoritmi di deep learning utilizzano la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) per fornire una comprensione approfondita e basata sull’intelligenza dell’azienda, così non devi scavare da solo.

Lululemon Athletica, Inc (LULU)

Lululemon Athletica, Inc Venerdì è sceso dello 0,01% per chiudere a 388,33 dollari per azione. Il volume di scambi del titolo nella giornata è stato di 712.426 e il suo prezzo di chiusura è sceso di oltre $ 13 dal prezzo medio di 10 giorni. Attualmente, Lululemon è cresciuto dell’11,6% per l’anno e il suo rapporto prezzo/utili è di 53,9 volte.

Lululemon è un rivenditore di abbigliamento sportivo canadese-americano (pronunciato: fornitore di pantaloni da yoga e da allora si è esteso ad altri indumenti elastici e comodi). L’azienda ha un enorme business online e quasi 500 negozi internazionali.

I prodotti includono abbigliamento da yoga, abbigliamento sportivo, maglioni, giacche e biancheria intima, nonché accessori per capelli, tappetini per lo yoga e bottiglie d’acqua. A partire da Luon nel 2005, Lululemon ha anche prodotto una varietà di tessuti unici (e marchi registrati) per la sua linea di prodotti.

Nelle notizie, Lululemon ha fatto notizia mentre gli investitori si preparano per la pubblicazione dei risultati degli utili del secondo trimestre della società l’8 settembre. Rispetto alle recenti prestazioni eccezionali dell’azienda, molte persone si aspettano un rallentamento della crescita, ma si prevede che la forte performance della categoria dell’abbigliamento e dei canali di vendita continuerà.

Lululemon 5 anni di spettacolo

Negli ultimi tre anni, Lululemon ha indubbiamente lavorato per consolidare i suoi fondamentali per consolidare la sua posizione di titolo statunitense a grande capitalizzazione. Rispetto ai 3,3 miliardi di dollari dei tre anni fiscali precedenti, le entrate sono aumentate del 51,3% a 4,4 miliardi di dollari e l’utile operativo è passato da 706 milioni di dollari a 813 milioni di dollari, con un aumento di quasi il 39%. L’utile per azione è aumentato del 49,3% in tre anni, passando da 3,61 dollari USA a 4,50 dollari USA. In altre parole, il rendimento del capitale è sceso leggermente dal 31,8% al 26,1%.

Attualmente, Lululemon prevede che le entrate crescano di circa il 3,3% nei prossimi 12 mesi. La nostra intelligenza artificiale ha valutato questo grande rivenditore di sport e yoga per la sua bassa volatilità e il valore della qualità come A e F per tecnologia e crescita.

Kansas City Sud (KSU)

Il sud di Kansas City è sceso dell’1,5% venerdì e ha chiuso a $ 291,63 per azione, supportato da 1,2 milioni di transazioni. Il titolo è cresciuto di quasi il 43% quest’anno, anche se è sceso di 13 centesimi rispetto al prezzo medio di 10 giorni. Attualmente, il rapporto P/E nel sud di Kansas City è 30 volte.

Kansas City Southern (KCS) è una holding registrata nel Delaware specializzata in investimenti ferroviari nordamericani. Sebbene sia la più piccola delle principali ferrovie del Nord America, ha fatto notizia all’inizio del 2021 quando due concorrenti, Canadian Pacific (CP) e Canadian National (CN), hanno fatto un’offerta per acquisire la guerra ferroviaria. Alla fine, i Canadian Nationals hanno vinto a maggio.

Quindi, KCS ha prodotto il nostro schermo tematico L’ultima volta che abbiamo riportato sui titoli azionari statunitensi a grande capitalizzazione Dopo essere stata criticata dalla Casa Bianca, la società è in attesa che i regolatori approvino la fusione. In risposta, CN ha proposto di stabilire un trust per acquistare e detenere questa società più piccola, una mossa che è stata rapidamente condannata come un “topo” dall’autorità della US Ground Transportation Commission.

Da allora, il consiglio di amministrazione di KCS ha annunciato che l’offerta di CP del 10 agosto potrebbe essere superiore a quella di CN di maggio e KCS sembra aver cambiato posizione. Il 31 agosto, la US Ground Transportation Commission ha stabilito che CN potrebbe no L’inclusione di KCS in un trust di voto indipendente ha ulteriormente intensificato la cospirazione delle grandi compagnie ferroviarie.

5 anni di spettacoli nel sud di Kansas City

La guerra delle offerte ferroviarie sembra appartenere al passato, ma con KCS che mostra fondamentali forti in un anno di pandemia, è facile capire perché i suoi concorrenti siano desiderosi di dominare. Negli ultimi tre anni, il fatturato di KCS è leggermente diminuito da 2,7 miliardi di dollari a 2,6 miliardi di dollari, ma l’utile operativo è aumentato da 968 milioni di dollari a 1,04 miliardi di dollari. Poiché il ROE è passato dal 12,6% al 13,6%, anche l’utile per azione è aumentato da 6,13 USD a 6,54 USD.

Attualmente, il sud di Kansas City prevede una crescita dei ricavi di circa il 5% nei prossimi 12 mesi. La nostra intelligenza artificiale ha valutato questo titolo a grande capitalizzazione degli Stati Uniti con A per la crescita, lo slancio a bassa volatilità e il valore della qualità, anche se ha ricevuto una F per la tecnologia.

Azienda metallurgica commerciale (CMC)

Venerdì, Commercial Metals è sceso dello 0,5%, scambiando 461.284 azioni a un prezzo finale di 31,94 dollari USA. Il titolo è aumentato del 55,5% per l’anno e il suo rapporto prezzo/utili è stato di 8,8 volte.

Commercial Metals Company è un produttore di metalli e acciaio con sede in Texas con 41 impianti di riciclaggio di rottami metallici negli Stati Uniti e 12 in Polonia. La società è stata fondata nel 1915 come società di commercio di rottami, ma da allora ha subito una notevole espansione e adeguamenti e nel 1994 ha acquisito Owen Steel per 87 milioni di dollari.

Sebbene il prezzo di transazione della Commercial Metals Company quest’anno sia vicino al suo massimo del 2008, il prezzo delle azioni della società è stato piatto nel suo più recente rapporto trimestrale.Dopo aver spaventato gli investitori, il prezzo delle azioni ha iniziato a ridursi. Tuttavia, essendo il più grande produttore e produttore di barre d’acciaio negli Stati Uniti, con la lenta ripresa di varie costruzioni e vendite di edifici, la direzione di CMC è piena di speranze per il futuro dell’azienda siderurgica.

Performance quinquennale dei metalli commerciali

Negli ultimi tre anni fiscali, le entrate di CMC sono aumentate del 31,5% da 4,6 miliardi di dollari a 5,5 miliardi di dollari e il suo reddito operativo è raddoppiato da 220 milioni di dollari a 440 milioni di dollari. Allo stesso tempo, l’utile per azione è aumentato del 131%, passando da 1,17 USD a 2,32 USD, e il ROE è passato dal 9,3% al 15,8%.

Attualmente, CMC prevede che la crescita dei ricavi nei prossimi 12 mesi sarà di circa il 12,3%. La nostra intelligenza artificiale ha valutato questo investimento a grande capitalizzazione degli Stati Uniti con A per la crescita, lo slancio a bassa volatilità e il valore di qualità, anche se ha ricevuto anche una F per la tecnologia.

Toro Corporation (TTC)

Toro è aumentato dello 0,8% venerdì a $ 109,81 per azione, con 384.567 transazioni alla chiusura. Il titolo è aumentato del 15,6% per l’anno, ma era al di sotto del prezzo medio di 22 giorni di $ 111,72. Attualmente, il rapporto P/E di Toro è 29,5 volte.

Toro è un’azienda americana che progetta, produce e vende una serie di attrezzature per esterni, inclusi prodotti per la rimozione della neve, forniture per sistemi di irrigazione per proprietà commerciali e residenziali e tosaerba. Opera con i nomi e i segmenti di mercato di Boss Snowplow, Dingo, Irritrol Systems, Lawn Genie e, naturalmente, Toro.

Il Toro ha pubblicato i suoi titoli la scorsa settimana Guadagno del terzo trimestre 2021 risultato. La società ha registrato un fatturato netto di 977 milioni di dollari, un aumento del 16,2% su base annua e un utile netto di 96,3 milioni di dollari, un aumento dell’8,3% su base annua. Complessivamente, l’utile per azione è aumentato dell’8,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo gli 89 centesimi per azione. A causa della forte performance della società e della continua domanda, il management ha aumentato la sua previsione di crescita delle vendite nette per l’intero anno 2021 al 17%, rispetto alla sua precedente previsione del 15%.

5 anni di prestazioni del Toro

Negli ultimi tre anni fiscali, le entrate di Toro sono aumentate del 46,6% da 2,6 miliardi di dollari a 3,4 miliardi di dollari e l’utile operativo è aumentato del 40,7% da 373 milioni di dollari a 432 milioni di dollari. Allo stesso tempo, l’utile per azione è passato da $ 2,50 a $ 3,03. Tuttavia, durante il periodo di 36 mesi, il rendimento del capitale è sceso dal 42,3% al 33,4%.

Attualmente, la nostra intelligenza artificiale ha una valutazione positiva per Toro, con A per tecnologia, crescita e slancio a bassa volatilità, anche se ha una F per il valore della qualità.

Nordson Corporation (NDSN)

Nordson Corporation ha perso lo 0,5% venerdì chiudendo a 241,45 dollari per azione, con 209.672 registrazioni di transazioni. Il titolo è cresciuto del 20,2% quest’anno, che è più di $ 10 in più rispetto al prezzo medio di 22 giorni. Attualmente, il rapporto prezzo/utili previsto di Nordson è 27,8 volte.

Nordson Corporation è una multinazionale americana che progetta e produce erogatori per adesivi, rivestimenti e sigillanti industriali e di consumo. Nordson produce anche apparecchiature di collaudo e ispezione per prodotti quali componenti elettronici, sistemi di polimerizzazione e trattamento delle superfici basati sulla tecnologia e apparecchiature mediche.

Nordson Corporation ha rilasciato il suo Guadagno del terzo trimestre 2021 La performance del 30 agosto ha evidenziato che le vendite trimestrali, l’utile operativo e l’utile per azione hanno stabilito record aziendali. Le vendite del trimestre sono state di 647 milioni di dollari, con un aumento del 20% su base annua e l’utile operativo ha raggiunto 188 milioni di dollari, con un aumento del 57% su base annua. Nel complesso, l’utile per azione è aumentato del 70% a 2,42 dollari USA e l’utile netto è stato di 142 milioni di dollari USA.

La performance quinquennale di Nordson

Negli ultimi tre anni fiscali, le entrate di Nordson sono scese da 2,25 miliardi di dollari a 2,12 miliardi di dollari e l’utile operativo è sceso da 498 milioni di dollari a 427 milioni di dollari. Anche l’utile per azione è sceso da US $ 6,40 a US $ 4,27 e il rendimento del capitale è sceso di quasi la metà al 15%.

In questo momento, Nordson prevede una crescita dei ricavi su 12 mesi di circa il 5,4%. La nostra intelligenza artificiale classifica questo titolo statunitense a grande capitalizzazione con un livello A in termini di tecnologia, crescita e valore di qualità e un livello F in termini di slancio a bassa volatilità.

