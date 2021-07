L’uomo armato ha assassinato il presidente di Haiti a casa sua e ha dichiarato lo stato di emergenza Reuters

5/5 © Reuters. File foto: Jovenel Moise parla ai media accanto a sua moglie Martine dopo aver vinto le elezioni presidenziali del 2016 a Port-au-Prince, Haiti. La foto è stata scattata il 28 novembre 2016. REUTERS/Jeanty Junior Augustin/



Port-au-Prince (Reuters)-Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato ucciso mercoledì notte da un uomo armato con un’arma di grosso calibro nella sua residenza privata.

L’assassinio ha causato la condanna di Washington https://www.reuters.com/world/americas/us-assessing-tragic-attack-that-killed-haiti-president-white-house-2021-07-07 e del vicino latino In recente mesi, a causa dell’intensificarsi della crisi umanitaria e dei disordini politici, si è verificata una serie di violenze tra bande a Port-au-Prince https://www.reuters.com/world/americas/haitis-history-violence-turmoil- 2021-07 -07. Questo caos ha trasformato molte zone della capitale in zone ristrette.

Il primo ministro ad interim Claude Joseph ha dichiarato in un discorso televisivo dopo aver presieduto una riunione di gabinetto che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della confusione su chi assumerà il controllo del paese. “Miei concittadini state calmi, perché la situazione è sotto controllo”, ha detto.

Joseph ha detto in una dichiarazione che anche la moglie del presidente 53enne, Martin Moys, è stata catturata a casa della coppia sulla collina sopra Port-au-Prince intorno all’una di notte ora locale (0500 GMT). È in cura.

“Le prime informazioni mostrano che si tratta di un gruppo di persone che parlano inglese e spagnolo. Sono dotati di armi di grosso calibro”, ha detto Joseph in un discorso al Paese. Ha detto che l’assassinio è stato “barbaro”.

In un video diffuso sui social media che Reuters non ha potuto verificare, l’uomo armato ha affermato di essere un membro della Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti quando è entrato nella residenza di guardia di Moise. Un portavoce della DEA non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Joseph ha detto che la polizia e l’esercito hanno preso il controllo della situazione della sicurezza. Mercoledì mattina, dopo attacchi e spari intermittenti, le strade della capitale di un milione di persone sono diventate silenziose e vuote.

Secondo i media locali, l’aeroporto internazionale di Port-au-Prince è stato chiuso. Non è stato possibile raggiungere immediatamente il direttore dell’aeroporto per un commento.

Ma con la polarizzazione politica di Haiti e l’aumento della fame, si stanno diffondendo le preoccupazioni per il crollo dell’ordine.

La Repubblica Dominicana ha chiuso il confine con Haiti sull’isola caraibica di Hispaniola, fatta eccezione per i cittadini di ritorno, e ha rafforzato la sicurezza.

“Questo crimine è un attacco ad Haiti e all’ordine democratico nella regione”, ha affermato Luis Abinad, presidente della Repubblica Dominicana.

I leader mondiali hanno condannato l’assassinio e hanno chiesto la calma.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato: “Siamo pronti ad aiutare, perché continueremo a lavorare per un Haiti sicura”. – Il 7 luglio 2021, la Casa Bianca del presidente haitiano è stata uccisa in un tragico attentato e si diceva che la situazione fosse preoccupante.

Joseph ha invitato le Nazioni Unite a convocare una riunione del Consiglio di sicurezza il prima possibile. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres non ha risposto immediatamente alla sua chiamata, ma ha affermato che l’agenzia mondiale “continuerà a stare con il governo https://news.trust.org/item/20210707134902-xg7zy e il popolo di Haiti. “

I diplomatici di New York hanno detto che il comitato di 15 membri potrebbe incontrarsi nei prossimi giorni per ascoltare un briefing sull’assassinio.

Non è chiaro chi succederà a Moise come presidente. Ha nominato un nuovo primo ministro che non ha ancora prestato giuramento in questa settimana. Presidente della Corte Suprema: un altro candidato ai sensi della Costituzione haitiana è morto a causa del COVID-19 il mese scorso e non è stato sostituito.

Storia turbolenta

Haiti è il paese più povero dell’emisfero occidentale con una popolazione di circa 11 milioni di persone.Dal crollo della dittatura Duvalier nel 1986, Haiti ha cercato di raggiungere la stabilità e ha combattuto una serie di colpi di stato e interventi stranieri.

La missione di pace delle Nazioni Unite progettata per ristabilire l’ordine dopo che la ribellione del 2004 ha rovesciato l’allora presidente Jean-Bertrand Aristide si è conclusa nel 2019 e il paese è ancora nel caos https://www.reuters.com/article/ us-haiti-politics – idUSKBN1WU2SP. Negli ultimi anni Haiti è stata colpita da una serie di disastri naturali e le cicatrici del terremoto del 2010 esistono ancora.

Dopo aver assunto la carica di presidente nel 2017, Moise, che si è trasformato da esportatore di banane a politico, ha affrontato feroci proteste per le accuse di corruzione e la sua gestione dell’economia.

Quest’anno, i leader dell’opposizione lo hanno accusato di aver tentato di instaurare una dittatura estendendo il suo mandato e diventando più autoritario. Ha negato queste accuse.

Dopo che nel Paese non si sono tenute le elezioni legislative, Moise ha governato per decreto per più di un anno, cercando di spingere per una controversa riforma costituzionale, che secondo lui avrebbe risolto definitivamente il problema che ha causato l’instabilità di Haiti.

L’ambasciata degli Stati Uniti ha dichiarato che mercoledì rimarrà chiusa a causa della “persistente situazione di sicurezza”.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto a Washington che gli Stati Uniti stanno valutando “attacchi tragici”.

“Siamo sempre pronti e li supportiamo per fornire tutto l’aiuto di cui hanno bisogno”, ha detto. “Naturalmente, la nostra ambasciata e il Consiglio di Stato manterranno uno stretto contatto, ma questa è una tragedia. È importante stare con loro e farlo sapere al popolo haitiano”.

Gli Stati Uniti sono il più grande paese donatore di aiuti di Haiti e hanno a lungo avuto un’enorme influenza nella loro politica: il 30 giugno hanno condannato ciò che ha definito violazioni sistematiche dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dell’attacco della stampa del paese. L’amministrazione Biden esorta il governo haitiano a reprimere la diffusione di bande e violenze.