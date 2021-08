L’uomo associato alla milizia di Oath Guardian si dichiara non colpevole delle accuse di rivolta al Campidoglio degli Stati Uniti Reuters

L’accusa non diceva che Ulrich fosse uno dei custodi del giuramento in forma impilata, che allagava i gradini del Campidoglio, ma diceva che era entrato nell’edificio in seguito.

In una breve udienza del giudice distrettuale degli Stati Uniti Amit Mehta, l’avvocato difensore Attilo Balbo ha dichiarato che Ulrich non si era dichiarato colpevole di tutte le accuse. Il giudice ha sottolineato che aprile è una possibile data del processo.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.