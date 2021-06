L’uscita di Cumming indica la fine della cultura delle star della gestione dei fondi

“Non mi considero un gestore di fondi stellare”, Richard Buxton Lo ha detto il Financial Times nel 2014, Che ovviamente è esattamente quello che ti aspetteresti che un manager di fondi stellare dica in un’intervista.

Un anno fa, il capo delle azioni britanniche di Schroder si è dimesso come il più grande gestore di fondi del Regno Unito ed è passato a Old Mutual.Durante quest’anno, i fondi che gestiva sono cresciuti da 160 milioni di sterline a 1,1 miliardi di sterline, in parte grazie al suo vecchio negozio.

Tre anni dopo, un altro Il peso massimo ha fatto una mossa scioccante: David Cumming ha lasciato Standard Life dopo 18 anni.Nel processo di fusione con la rivale Aberdeen Asset Management, la sua partenza è stata definita una “perdita significativa” per la società di investimento.

Il “mutuo accordo” di Cumming Lascio Aviva Investors questa settimanaNella sua posizione di chief investment officer per le azioni, ha fatto notizia ma ha avuto meno ansia legata agli affari. Questo dipartimento occupa solo una piccola parte dell’attività complessiva di Aviva e non causerà problemi agli investitori delle compagnie assicurative.

Ma diventare un corpo celeste nel campo della gestione dei fondi non è più quello di una volta. Sono finiti i giorni in cui i grandi nomi che facevano soldi contemplavano quali consigli di amministrazione o capi non licenziavano il personale e agivano di conseguenza.

Cumming Export non è una stella caduta (comunque, è anche difficile registrarsi Neil Woodford in questa particolare categoria). Secondo Morningstar Direct, i fondi gestiti da Cumming sono aumentati del 62% nell’ultimo anno, mentre la media della categoria è del 24%.

La spiegazione ufficiale è che Aviva sta creando un “franchise di risultati sostenibili leader di mercato”. Ciò sembra significare puntare tutto su ESG e concentrarsi su aree in cui ritiene di poter vincere affari, sebbene il suo team di azioni abbia licenziato più di un terzo del suo personale, include ancora i titoli britannici e globali. Si pensa che circa 10-12 persone lasceranno Stati Uniti, Francia e Regno Unito.

Questa sembra una buona riduzione dei costi vecchio stile. Le stelle non sono economiche. Anche la competizione per i finanziamenti esterni non va bene: circa l’80% dei 370 miliardi di sterline gestiti da Aviva Investors proviene dalla stessa compagnia assicurativa.Il gruppo Aviva è sotto pressione per tagliare i costi, soprattutto da Investitore attivista CevianÈ difficile vedere che l’eliminazione non indebolirà gli sforzi per vincere fondi di terzi.

Forse i grandi nomi non sono più considerati essenziali. La gestione dei fondi è sempre più spersonalizzata e istituzionalizzata. Il rischio di una persona chiave e una politica interna complicata possono essere sufficienti per far sì che l’azienda supporti un approccio diverso.

Ma i cambiamenti nel settore hanno fatto il resto: l’aumento degli investimenti passivi economici e non legati ai manager ha schiacciato il peso dei manager attivi (se non per le loro spese nel Regno Unito, queste spese sono state molto flessibili). I costruttori di portafogli e gli esperti di gestione del rischio ottengono il reddito più alto. David McCann di Numis ha affermato che anche le boutique ora tendono a enfatizzare i loro processi piuttosto che le loro persone.

Confusamente, ciò che Aviva ha sottolineato qui su ESG è che Cumming ha parlato a lungo di questioni di governance come la retribuzione dei dirigenti; ha recentemente criticato Deliveroo I diritti dei lavoratori e la loro doppia struttura di proprietà.

Questa è un’altra area in cui i manager attivi generalmente perdono una certa influenza: il processo decisionale è affidato a società di agenzie come ISS e l’influenza della governance centralizzata o dei team di gestione è in aumento. Ma Aviva ritiene che la partnership tra stock picker e manager sia una partnership particolarmente efficace.

Engine One, un astuto hedge fund Con più azioni in ExxonMobil, quest’anno mostra che la scala non equivale necessariamente a un impatto su un mondo sostenibile. Un’industria che è piena di credenze religiose riguardo alle preoccupazioni delle parti interessate e allo stesso tempo è indifferente al marchio personale o alla popolarità può perdere una tecnica.

Gli investimenti ESG non possono essere tutti correlati a marketing, screening, standard e dati (soprattutto perché questi ultimi non sono attualmente molto buoni). Ad un certo punto, quando qualcosa puzza, deve alzarsi e gridare. Senza di esso, potrebbe fare piccole differenze e il divertimento all’avvio sarà notevolmente ridotto.

