L’utile del primo trimestre del Lenovo Group (00992.HK) attribuibile agli azionisti è aumentato del 119% su base annua a 466 milioni di dollari, un record

Condividi questo articolo!

Data: 11 agosto 2021 alle 12:23

[Caihua News Agency]Lenovo Group (00992.HK) ha annunciato che per i tre mesi terminati il ​​30 giugno 2021 ha realizzato un fatturato di 16,929 miliardi di dollari, con un aumento del 27% su base annua. L’utile attribuibile agli azionisti della società è stato di 466 milioni di dollari, un aumento del 119% su base annua, un record. L’utile lordo è stato di circa 2,824 miliardi di dollari, con un aumento del 38% su base annua. L’utile base per azione è stato di 4,02 centesimi di dollaro USA.

Durante il periodo in esame, tutti e tre i principali gruppi aziendali di Lenovo (Gruppo) hanno raggiunto prestazioni record. Tra questi, l’utile operativo del nuovo gruppo di attività di servizi di soluzioni è aumentato del 51% su base annua e i ricavi hanno raggiunto una rapida crescita del 38%, rappresentando il 20% dell’utile operativo totale dei tre principali gruppi aziendali; il l’utile operativo del gruppo business dei dispositivi intelligenti è aumentato del 43% su base annua, un record Il record del primo trimestre, il prezzo medio di vendita dei personal computer è aumentato del 6% su base annua, grazie alla forte ripresa nella domanda commerciale e una forte crescita della quota di mercato nel segmento di fascia alta; il gruppo di business delle soluzioni per le infrastrutture ha ottenuto i migliori risultati in 5 anni, stabilendo un record Ricavi e perdite operative sono diminuiti di 49 milioni di dollari su base annua, spostandosi verso la redditività.

La digitalizzazione globale e la trasformazione guidata dai servizi hanno beneficiato dell’intera gamma di prodotti del gruppo, compreso il business del suo nuovo gruppo di servizi di soluzioni. Con i cambiamenti dinamici nel lavoro quotidiano, nello studio e nell’intrattenimento delle persone, si prevede che l’emergere di un “nuovo IT” promuoverà la crescita a lungo termine della domanda di cloud e delle opportunità di servizio. La ripresa dei consumi IT continua a rafforzare la domanda delle imprese ea supportare i prodotti dell’azienda nel raggiungimento di prezzi medi di vendita (ASP) più elevati. Rispetto al periodo precedente, la dimensione potenziale del mercato dei personal computer avrà una crescita strutturale nei prossimi cinque anni. Questi cambiamenti a lungo termine avranno un impatto positivo sul business dei servizi del gruppo, sulle vendite commerciali, sul portafoglio di prodotti di fascia alta e sull’innovazione dei prodotti.

Grazie alla forte redditività, la liquidità netta del Gruppo generata dalle attività operative nel primo trimestre fiscale è stata di 448 milioni di dollari, con un aumento di 131 milioni di dollari su base annua. Grazie alla sua capacità di migliorare il flusso di cassa, l’indebitamento netto del gruppo è diminuito di 541 milioni di dollari su base annua. Al fine di consolidare la crescita a lungo termine e migliorare la competitività del business dei servizi, le spese di ricerca e sviluppo del Gruppo in applicazioni innovative sono aumentate del 40% su base annua.Le aree di ricerca e sviluppo spaziano dall’intelligenza artificiale, al 5G e alla progettazione di prodotti ad alto profitto, compresi i computer intelligenti , conferenze intelligenti, cloud ibridi e data center verdi. , Al sistema di servizi e agli strumenti per migliorare la competitività.

In generale, utilizzare una forte posizione di leadership per cogliere le opportunità di innovazione nella digitalizzazione accelerata e nella trasformazione intelligente per migliorare la redditività a lungo termine; espandere le attività ad alto margine, comprese soluzioni e servizi, aggiornamenti dell’infrastruttura, personal computer di fascia alta e relative attività non di vendita di prodotti per personal computer.

Borsa di Hong Kong originale

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link