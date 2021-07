L’utile dell’operatore di borsa CME Group aumenta nel secondo trimestre Reuters

Dopo la rettifica, l’utile per azione della società è stato di $ 1,64. Secondo i dati IBES di Refinitiv, gli analisti si aspettavano in precedenza un profitto di 1,61 dollari per azione.

Per il trimestre conclusosi il 30 giugno, l’utile netto di CME Group è passato da 503,3 milioni di dollari USA o 1,40 dollari USA per azione nello stesso periodo dello scorso anno a 510,3 milioni di dollari USA o 1,42 dollari USA per azione.

