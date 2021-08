L’utile di Cigna scende del 16,4% a causa dell’aumento delle spese mediche Reuters

A causa della pandemia in corso, le compagnie di assicurazione sanitaria hanno beneficiato in larga misura dell’uso dei servizi medici discrezionali da parte dei pazienti, ma poiché sempre più americani vengono vaccinati, la domanda di questi servizi si sta riprendendo.

La società ha anche un’attività di gestione dei benefici in farmacia e la società ha affermato che con la normalizzazione della domanda di servizi sanitari non COVID, i suoi costi medici nel trimestre in esame sono aumentati.

(Reuters)-Compagnia di assicurazione sanitaria Cigna (codice azionario della Borsa di New York :) ha annunciato mercoledì che l’utile per il secondo trimestre è diminuito del 16,4%, influenzato dall’aumento delle spese mediche, e ha affermato che l’impatto negativo di COVID-19 sugli utili per azione nel 2021 dovrebbe essere circa US $ 2,50.

