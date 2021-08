L’utile di CK Asset è aumentato di $ 8,35 miliardi nella prima metà dell’anno

Questo è superiore ai 6,36 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso. CK Asset Holdings Limited ha riferito che il suo profitto nella prima metà di quest’anno (H1) è aumentato da $ 6,36 miliardi nello stesso periodo nel 2020 a $ 8,35 miliardi. Le entrate del gruppo sono scese da $ 36,32 miliardi dell’anno precedente a $ 34,3 miliardi nella prima metà del 2021; allo stesso tempo, anche le sue spese sono scese da $ 19,77 miliardi a $ 14,73 miliardi. Il reparto vendite immobiliari del gruppo ha generato circa 14,78 miliardi di dollari di entrate, principalmente dalle vendite di vari progetti nel continente. I ricavi da leasing immobiliare e leasing di aeromobili sono diminuiti leggermente da 3,45 miliardi di dollari e 1,25 miliardi di dollari a 3,35 miliardi di dollari e da 1,52 miliardi di dollari a 1,25 miliardi di dollari rispettivamente; mentre le attività di hotel e suite di servizi e la gestione di proprietà e progetti sono aumentate rispettivamente a 1,19 miliardi di dollari e 432 milioni di dollari. . Changjiang Assets ha inoltre riferito che, a seguito del completamento dell’acquisizione delle azioni di UK Power Networks, Northumbrian Water, Wales & West Utilities e Dutch Enviro Energy dalla Li Ka-shing Foundation, la sua posizione finanziaria rimane solida e dispone di liquidità sufficiente in mano. Il gruppo ha anche completato un piano di riacquisto di azioni da 19,38 miliardi di dollari, riacquistando 380 milioni di azioni “Questi quattro asset infrastrutturali forniscono al gruppo un’ulteriore fonte di reddito ricorrente e contributi in denaro, mentre i riacquisti di azioni consentono al gruppo di compensare l’effetto di diluizione dell’emissione di azioni corrispettive e offrono agli azionisti esistenti l’opportunità di rimanere al di sopra del prezzo di mercato, “Ha detto Changjiang Assets. Ha inoltre annunciato un acconto sul dividendo di 0,41 dollari per azione, che sarà pagato il 16 settembre.

