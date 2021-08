L’utile intermedio di Litian Pictures (09958.HK) è sceso del 76,97% a 12,508 milioni di RMB senza dividend-shareandstocks.com

Data: 17 agosto 2021 alle 10:10

[Caihua News Agency]Litian Pictures (09958.HK) ha annunciato che per i sei mesi terminati il ​​30 giugno 2021, le entrate sono state di circa 155 milioni di RMB, con un calo su base annua del 39,53%. L’utile attribuibile agli azionisti è stato di circa 12,508 milioni di RMB, con una diminuzione del 76,97% su base annua. Utile per azione di 0,04 centesimi di RMB; nessun dividendo.

Escludendo l’impatto delle spese di quotazione, l’utile attribuibile agli azionisti per il semestre chiuso al 30 giugno 2021 è diminuito di circa l’80,5% a 12,5 milioni di RMB.

Il decremento dei ricavi è principalmente dovuto (i) a un decremento di circa 107 milioni di RMB dei ricavi da concessione di diritti di trasmissione di serie TV; e (ii) a un decremento di circa 2,8 milioni di RMB da concessione di diritti di trasmissione per fiction televisive autoprodotte.

I ricavi derivanti dalla concessione in licenza dei diritti di trasmissione di serie televisive autoprodotte sono diminuiti di circa il 94,1% da circa 3 milioni di RMB per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 a circa 200.000 RMB per il semestre chiuso al 30 giugno 2021, principalmente a causa di Due a fattori quali palinsesti e prezzi, le serie TV autoprodotte dalla società non sono state trasmesse secondo il programma di trasmissione stimato.Di conseguenza, nessuna serie TV autoprodotta è stata autorizzata a essere trasmessa sulla TV satellitare per i primi sei mesi chiusi a giugno 30, 2021.

I ricavi derivanti dall’acquisizione della licenza dei diritti di trasmissione delle serie TV sono diminuiti di circa il 42,0% da circa 254 milioni di RMB per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 a circa 147 milioni di RMB per il semestre chiuso al 30 giugno 2021. Il motivo è stato nel primo semestre del 2021, una sola serie TV buy-out “The Ideal Life of Love” è stata concessa in licenza per il primo round di trasmissione sui canali satellitari, e il Gruppo ha generato ricavi per circa 121 milioni di RMB. Il calo dei ricavi delle serie TV buyout è dovuto alle difficili condizioni di mercato e al contesto macroeconomico, che hanno portato a una diminuzione del numero di serie TV buyout per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021.

Al 30 giugno 2021, i depositi bancari e le disponibilità liquide della società erano di circa 101 milioni di RMB, mentre al 31 dicembre 2020 i depositi bancari e le disponibilità liquide erano di circa 186 milioni di RMB, principalmente denominati in RMB.

Il gearing del gruppo è passato da circa il 14,3% al 31 dicembre 2020 a circa il 14,5% al ​​30 giugno 2021. Il gearing ratio è pari al debito totale a fine anno/periodo diviso per il patrimonio netto a fine anno/periodo. Il debito totale include tutti i prestiti bancari fruttiferi e altri prestiti.

Borsa di Hong Kong originale

