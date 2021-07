L’utile netto di base provvisorio di Hang Lung Group (00010.HK) è aumentato del 12,13% a 1,498 miliardi di HK$, dividendo proposto di 0,21 HK$

Condividi questo articolo!

Data: 29 luglio 2021 alle 12:47

[Caihua News Agency]Hang Lung Group (00010.HK) ha annunciato che per i sei mesi terminati il ​​30 giugno 2021, le entrate sono state di circa 5,275 miliardi di HK$, con un aumento su base annua del 18,35%. L’utile operativo è stato di circa 3,848 miliardi di dollari di Hong Kong, con un aumento anno su anno del 18,8%. L’utile netto di base attribuibile agli azionisti è stato di circa 1,498 miliardi di dollari di Hong Kong, con un aumento del 12,13% su base annua. L’utile base per azione è di 1,1 dollari di Hong Kong; il dividendo proposto per azione è di 0,21 dollari di Hong Kong.

Poiché la società non ha contabilizzato i ricavi delle vendite immobiliari nella prima metà del 2021 e nello stesso periodo dell’anno scorso, tutte le entrate e la crescita degli utili provenivano dall’attività di leasing immobiliare. Poiché il mercato continentale ha registrato una forte crescita del reddito da locazione, sufficiente a compensare il calo della performance di Hong Kong, il reddito totale da locazione del gruppo nella prima metà del 2021 è aumentato del 18% a 5,275 miliardi di HK$.

L’attività dell’azienda nel continente ha registrato buoni risultati. Per i centri commerciali dominati da inquilini di marchi di lusso, le vendite degli inquilini hanno continuato ad aumentare da aprile 2020. Le vendite complessive degli inquilini sono raddoppiate e sono aumentate del 10% rispetto alla prima metà del 2020 e alla seconda metà del 2020, mentre i redditi da locazione dei negozi centri commerciali è denominato in RMB È balzato del 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Durante il periodo, il reddito totale da proprietà nel continente è stato di circa 3,526 miliardi di HK$, con un aumento su base annua del 42,18%. L’utile operativo è stato di circa 2,41 miliardi di HK$, con un aumento del 48,95% su base annua.

Tutte le attività della terraferma hanno registrato una crescita significativa, in parte a causa del basso effetto base determinato dall’epidemia del 2020, e in parte dall’aumento degli affitti dei centri commerciali in base al fatturato degli inquilini e ai tassi di occupazione degli uffici. Il tasso di margine complessivo del leasing è del 69%. Il portafoglio leasing mostra un trend di crescita sano e sostenibile: i ricavi nella seconda metà del 2020 sono aumentati del 22% rispetto allo stesso periodo del 2019 e anche del 25% rispetto alla prima metà del 2020. Il reddito da locazione ha continuato a crescere nella prima metà del 2021, con un aumento del 5% rispetto alla seconda metà del 2020.

L’economia di Hong Kong continua a essere colpita dall’epidemia intermittente e la quarta ondata dell’epidemia è durata da novembre dello scorso anno a maggio di quest’anno. L’inasprimento del governo delle misure di allontanamento sociale insieme alle continue restrizioni ai viaggi, ristoranti, cinema, centri fitness, attività turistiche, commercio all’ingrosso di moda e istituzioni educative sono i primi a farne le spese. Durante il periodo di riferimento, la società ha continuato a fornire misure di riduzione degli affitti per alcuni inquilini e industrie per proteggere i mezzi di sussistenza a lungo termine dei commercianti. Queste misure di soccorso, insieme a efficaci strategie di rinnovo e ottimizzazione degli inquilini, hanno permesso all’azienda di mantenere con successo un alto tasso di noleggio e aiuteranno l’azienda a promuovere ulteriormente la crescita a medio termine dopo l’epidemia. Secondo le misure su più fronti, i ricavi e l’utile operativo hanno registrato rispettivamente 1,749 miliardi di HK$ e 1,451 miliardi di HK$, in calo del 12% e dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il margine di locazione è aumentato di un punto percentuale all’83%. Rispetto alla seconda metà del 2020, le entrate sono diminuite del 2%.

Il sentimento del mercato è migliorato di recente e il mercato al dettaglio di Hong Kong ha mostrato segnali di ripresa dal febbraio 2021. Allo stesso tempo, anche le agevolazioni sugli affitti previste per alcune industrie sono state notevolmente ridotte rispetto alla seconda metà del 2020. Al fine di accelerare il ritmo della ripresa, la società ha lanciato il “programma di premi Hello Hang Lung Mall” e l’app mobile Hang Lung Mall nel marzo 2021. Mentre spendono nei centri commerciali dell’azienda, i clienti possono guadagnare punti attraverso la piattaforma mobile e ottenere facilmente sconti e informazioni promozionali dai principali commercianti.

La società ha sempre mantenuto un’adeguata struttura del capitale, un finanziamento multicanale e un elevato grado di flessibilità, impegnandosi a garantire risorse finanziarie sufficienti per soddisfare le esigenze operative e l’espansione del business e ad alleviare la pressione sul gruppo nel fronte a improvvisi shock finanziari esterni. La società gestisce e monitora centralmente tutta la gestione dei rischi finanziari a livello aziendale, inclusi il rifinanziamento del debito, i rischi di cambio e le fluttuazioni dei tassi di interesse.

Al 30 giugno 2021, il saldo totale di contanti e depositi bancari era di 4,845 miliardi di HK$ (31 dicembre 2020: 6,793 miliardi di HK$). Poiché la società ha pagato i costi di ingegneria per vari progetti in fase di sviluppo e ha pagato il saldo per l’acquisizione di n. 37 Shoushan Village Road, Hong Kong, il saldo è diminuito. Tutti i depositi sono depositati presso banche con rating creditizio elevato e i relativi rischi di deposito sono regolarmente monitorati.

Alla data del bilancio, il saldo del debito netto della società era di 36,409 miliardi di HK$ (31 dicembre 2020: 31,77 miliardi di HK$). Il rapporto debito/patrimonio netto è del 22,5% (31 dicembre 2020: 20,1%) e il rapporto debito/patrimonio netto è del 25,5% (31 dicembre 2020: 24,3%). Entrambi questi rapporti sono aumentati, principalmente a causa delle spese in conto capitale e del pagamento dei fondi rimanenti per l’acquisizione di 37 Shoushan Village Road, Hong Kong. Escludendo i saldi di Hang Lung Properties (00101.HK) e delle sue sussidiarie (Hang Lung Properties Group), il saldo netto di cassa della società e delle altre sussidiarie è stato di HK$ 455 milioni (31 dicembre 2020: saldo netto del debito di HK$ 379 milioni) .

