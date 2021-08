L’utile netto provvisorio di China Telecom (00728.HK) è aumentato del 27,2% a 17,743 miliardi di RMB

Condividi questo articolo!

[Caihua News Agency]China Telecom (00728.HK) ha annunciato che per i sei mesi terminati il ​​30 giugno 2021, i ricavi operativi della società sono stati di 219,237 miliardi di RMB, con un aumento su base annua del 13,12% e i ricavi dei servizi sono stati di 203,5 RMB miliardi, in aumento su base annua, con un incremento dell’8,8%, superiore al tasso di crescita medio del settore. L’EBITDA è stato di 66,3 miliardi di RMB, con un aumento anno su anno del 5,1%. L’utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 17,743 miliardi di RMB, con un aumento del 27,2% su base annua. l’utile netto di base per azione era di 0,22 RMB. La spesa in conto capitale è stata di 27 miliardi di RMB e il flusso di cassa libero ha raggiunto i 26,8 miliardi di RMB.

Il consiglio di amministrazione, dopo aver considerato appieno i rendimenti degli azionisti, la redditività dell’azienda, il flusso di cassa e le future esigenze di capitale di sviluppo, decide che la distribuzione in contanti degli utili della società per il 2021 non deve essere inferiore al 60% degli utili degli azionisti della società per quell’anno. le azioni A sono emesse e quotate In tre anni, l’utile distribuito in contanti ogni anno è progressivamente aumentato fino a superare il 70% dell’utile attribuibile agli azionisti della società in quell’anno. Allo stesso tempo, verrà dichiarato un acconto sul dividendo a partire dal 2022. Il consiglio di amministrazione è pieno di fiducia nello sviluppo futuro della società e ritiene che la società continuerà a creare valore per gli azionisti in virtù della sua buona redditività e capacità di creazione di flussi di cassa, nonché di un efficace controllo delle spese in conto capitale.

Nella prima metà dell’anno, i ricavi dei servizi di comunicazione mobile dell’azienda hanno raggiunto i 93,3 miliardi di RMB, con un aumento su base annua del 6,9%, gli utenti mobili hanno raggiunto i 362 milioni, un aumento netto di 11,47 milioni e gli utenti dei pacchetti 5G hanno raggiunto i 131 milioni , con un tasso di penetrazione del 36,2%, continuando a guidare il livello medio del settore. Gli utenti di applicazioni speciali 5G sono cresciuti rapidamente e gli utenti che sono passati al 5G hanno mantenuto una buona crescita del valore.L’ARPU degli utenti mobili ha smesso di diminuire e ha continuato a crescere, raggiungendo 45,7 RMB, un aumento su base annua del 2,9%, un ulteriore aumento rispetto a il primo trimestre.

Il fatturato dell’azienda sui servizi di telefonia fissa e casa intelligente ha raggiunto 57,4 miliardi di RMB, un aumento del 5,2% su base annua, gli utenti della banda larga cablata hanno raggiunto i 164 milioni e i ricavi dell’accesso alla banda larga hanno raggiunto i 38,1 miliardi di RMB, un aumento su base annua di 7,9% Accesso a banda larga ARPU ha mantenuto un trend di rimbalzo, raggiungendo RMB 39,4, un aumento anno su anno del 2,9%. Il reddito delle case intelligenti ha raggiunto i 7,2 miliardi di RMB, con un aumento del 32,9% su base annua. ha raggiunto 270 milioni, con un aumento annuo del 78,1%. , L’ARPU completo a banda larga ha raggiunto 46,8 RMB, un aumento annuo del 5,9% e il contributo in termini di valore delle case intelligenti è aumentato in modo significativo.

L’azienda coglie l’opportunità di aggiornare le esigenze digitali dell’economia e della società, sfrutta i vantaggi unici dell’integrazione cloud-network e le ricche riserve della digitalizzazione industriale, integra profondamente gli elementi dell’economia digitale e le tecnologie dell’informazione emergenti e costruisce un’applicazione digitale piattaforma, con 5G, Tianyi Cloud e sicurezza come imballaggio di base Capacità atomiche, saggezza e responsabilizzazione di migliaia di industrie e un team di 36.000 esperti sono stati formati per fornire servizi localizzati per soddisfare le esigenze personalizzate dei clienti in vari scenari applicativi. Nella prima metà dell’anno, la digitalizzazione industriale dell’azienda ha accelerato la sua crescita, con un fatturato che ha raggiunto i 50,1 miliardi di RMB, con un aumento anno su anno del 16,8%.

Fino ad ora, un totale di 50 pool di risorse cloud ha superato la valutazione del livello di protezione del livello di sicurezza di rete 3 o superiore e 66 pool di risorse hanno ricevuto cinque stelle + la valutazione più alta, ovvero un cloud considerato affidabile dai clienti. Tianyi Cloud ha significativi vantaggi di differenziazione nel mercato del cloud pan-governativo come il cloud aziendale di grandi dimensioni, il cloud medico e il cloud educativo. Nella prima metà dell’anno, le entrate di Tianyi Cloud hanno raggiunto i 14 miliardi di RMB, con un aumento su base annua del 109,3%, e hanno continuato a mantenere la sua posizione di leader di mercato nel settore, con entrate PaaS e SaaS pari a circa il 25%.

