L’utile netto semestrale di Shanghai Fudan (01385.HK) aumenta del 221,16% senza dividendo

Data: 30 agosto 2021 alle 7:00

[Caihua News Agency]Shanghai Fudan (01385.HK) ha annunciato i suoi risultati semestrali per la fine del 30 giugno 2021. Il gruppo ha realizzato un utile operativo di 1128,66,4 milioni di RMB, con un aumento del 56,05% rispetto allo stesso periodo del anno precedente; l’utile netto è stato di 194.343.300 RMB, in aumento del 221,16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; l’utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo al netto di utili e perdite non ricorrenti è stato di 161.728.600 RMB, con un incremento del 670,90% rispetto stesso periodo dell’anno precedente flusso di cassa da attività operative L’importo netto è stato di 235.732.500 RMB, con un incremento del 225,86% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il consiglio di amministrazione sconsiglia il pagamento di un acconto sul dividendo per il semestre chiuso al 30 giugno 2021 (2020: nessuno).

La ragione principale del sostanziale incremento della performance operativa del gruppo è stata la forte domanda nel mercato delle applicazioni downstream, nonché lo sviluppo di nuovi clienti e il lancio di nuovi prodotti, che hanno determinato un sostanziale aumento del risultato operativo e un aumento del margine di profitto lordo complessivo.

La società ha richiesto 23 brevetti di invenzione, ottenuto 14 autorizzazioni di brevetto di invenzione, ottenuto 5 brevetti di modello di utilità, ottenuto 7 certificazioni di copyright di software, richiesto 11 progetti di layout di circuiti integrati e ottenuto 6 certificati di registrazione di layout di circuiti integrati; come da rapporto At Alla fine del periodo, la società ha 192 brevetti di invenzione nazionali ed esteri (inclusi 4 brevetti statunitensi), 12 brevetti per modelli di utilità, 3 brevetti per design di aspetto, 166 certificati di registrazione per layout di circuiti integrati e 220 copyright per software. Esistono 225 brevetti di invenzione ed è stato istituito un sistema completo di diritti di proprietà intellettuale indipendenti.

Nella seconda metà dell’anno, l’azienda accelererà il ritmo di ottimizzazione della struttura del prodotto, continuerà a consolidare la propria posizione nel mercato esistente, aumenterà la penetrazione nel mercato principale, rafforzerà le capacità di promozione del marchio dell’azienda, le capacità di sviluppo del mercato e il servizio post-vendita capacità di servizio e migliorare la competitività di base dell’azienda. Il consiglio di amministrazione prevede che l’attività del gruppo continuerà a svilupparsi costantemente nella seconda metà dell’anno.







