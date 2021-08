L’utile provvisorio degli azionisti di Longfor (00960.HK) è aumentato del 17,05% a 7,419 miliardi di RMB, dividendo per azione di 0,47 RMB-shareandstocks.com

Data: 25 agosto 2021 alle 13:15

[Caihua News Agency]Longfor Group (00960.HK) ha annunciato che per i sei mesi terminati il ​​30 giugno 2021, le entrate sono state di circa 60,615 miliardi di RMB, con un aumento su base annua del 18,52%. L’utile attribuibile agli azionisti è stato di circa 7,419 miliardi di RMB, con un aumento del 17,05% su base annua. L’utile per azione è stato di 125,9 cent RMB; il dividendo per azione è stato di 0,47 RMB.

Durante il periodo, dopo aver escluso gli effetti delle variazioni di fair value, l’utile principale attribuibile agli azionisti è aumentato del 17,1% su base annua a 6,18 miliardi di RMB. L’utile lordo è aumentato del 6,5% su base annua a 16,78 miliardi di RMB, con un margine di profitto lordo del 27,7%. Il tasso di profitto core al netto delle imposte è stato del 13,6%, rispetto al 14,6% dello stesso periodo dello scorso anno; il tasso di profitto del patrimonio netto principale è stato del 10,2%, rispetto al 10,3% dello stesso periodo dello scorso anno, principalmente a causa dell’aumento del fatturato anno, così come le spese, la quota di joint venture e la performance delle joint venture, A causa dell’impatto complessivo delle modifiche fiscali.

Da gennaio a giugno 2021, il fatturato delle attività di sviluppo immobiliare del Gruppo è stato di 51,84 miliardi di RMB, con un aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’area di costruzione totale della proprietà consegnata è di 3,745 milioni di metri quadrati. Il margine di profitto lordo della liquidazione delle attività di sviluppo immobiliare è stato del 23,4%. Da gennaio a giugno 2021, il prezzo unilaterale del fatturato è di 13.841 RMB al metro quadrato.

Le vendite contrattuali del gruppo ammontano a 142,63 miliardi di RMB, con un aumento del 28,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La superficie totale di vendita del gruppo è stata di 8,26 milioni di metri quadrati, con un incremento del 26,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il prezzo di vendita unitario è stato di 17.272 RMB per metro quadrato, con un aumento dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Al 30 giugno 2021, le vendite contrattuali del Gruppo vendute ma non regolate ammontavano a 375,3 miliardi di RMB, con una superficie di circa 22 milioni di metri quadrati, ponendo solide basi per la continua e stabile crescita dei profitti principali del Gruppo in futuro.

Al 30 giugno 2021, la banca fondiaria del Gruppo ammontava a 77,17 milioni di metri quadrati e l’area del patrimonio netto era di 53,67 milioni di metri quadrati. Il costo medio della banca del terreno è di 5.323 RMB per metro quadrato, che è il 30,8% dell’attuale prezzo unitario contrattuale. Da gennaio a giugno 2021, il Gruppo ha recentemente acquisito riserve di terreni con un’area totale di costruzione di 12,92 milioni di metri quadrati, un’area di proprietà di 7,23 milioni di metri quadrati e un costo medio di acquisizione di azioni di 5.382 RMB per metro quadrato.

Al 30 giugno 2021, il rapporto di indebitamento netto (indebitamento netto diviso per patrimonio netto totale) era del 46,0% e la liquidità disponibile era di 99,47 miliardi di RMB. L’importo totale del prestito complessivo è di 191,82 miliardi di RMB e il costo medio del prestito è del 4,21% annuo e la durata media del prestito è di 6,18 anni.

Borsa di Hong Kong originale

