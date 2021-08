L’utile trimestrale di HSBC si riprende dalla pandemia

HSBC ha dichiarato che pagherà un dividendo intermedio dopo che il suo utile ante imposte è più che quadruplicato a 5,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre.

La banca più grande d’Europa Beneficio Le prospettive per l’economia globale migliorano poiché continua a prelevare le riserve stanziate per coprire le perdite di credito durante la pandemia di COVID-19 del 2020.

I dati del secondo trimestre pubblicati lunedì hanno superato facilmente le aspettative degli analisti, che in precedenza si aspettavano un fatturato di circa 3,7 miliardi di dollari, nonostante un leggero calo delle entrate.La banca ha anche aumentato gli investimenti, soprattutto attraverso $6 miliardi Prevede di sviluppare la sua attività di ricchezza asiatica. Il fatturato del trimestre è stato di 12,6 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 13,1 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.

Noel Quinn, amministratore delegato di HSBC, ha dichiarato: “Questi buoni risultati riflettono il ritorno alla crescita nei nostri principali mercati e i significativi progressi nell’esecuzione della nostra strategia”. metà dell’anno, abbiamo raggiunto la redditività in ogni regione”.

Nel secondo trimestre, HSBC ha annullato altri 300 milioni di dollari di accantonamenti per crediti inesigibili durante la pandemia. Quest’anno ha cancellato 700 milioni di dollari di riserve, riducendo le sue riserve totali a circa 2,4 miliardi di dollari.

Ciò ha aiutato l’utile netto nella prima metà del 2021 a salire a 10,8 miliardi di dollari USA, un aumento di circa il 150% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Prestazione Segna una svolta A partire dal cupo 2020, le banche hanno lottato per far fronte all’impatto di tassi di interesse estremamente bassi, rallentamento del commercio e blocchi globali senza precedenti.L’anno scorso, l’annuale di HSBC Profitti in calo 45%.

L’utile di HSBC attribuibile agli azionisti comuni nel secondo trimestre è stato di 3,4 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 192 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.

La banca londinese ha annunciato lunedì un acconto sul dividendo di 7 centesimi per azione.Banca d’Inghilterra Rimuovi restrizione Il pagamento del dividendo bancario di luglio giudica che il settore abbia una flessibilità sufficiente per resistere a qualsiasi ulteriore impatto di Covid-19.

HSBC ha dichiarato di aver continuato ad accelerare la propria focalizzazione strategica nel secondo trimestre e si è completamente ritirata dalla sua Problemi bancari negli Stati Uniti e Vendere la sua banca al dettaglio franceseL’uscita dai settori in lenta crescita statunitense ed europeo fa parte degli sforzi della banca per risparmiare circa 4,5 miliardi di dollari in costi e licenziare 35.000 dipendenti.

Rimborso del prestito Nomina un nuovo co-direttore La società si è ritirata dalla sua attività in Asia Pacifico a giugno dopo che Peter Wong, che era stato CEO della regione per più di un decennio, si è dimesso da amministratore non esecutivo.Anche la banca sta elaborando Trasferimento quattro Mentre continuava ad accelerare il suo spostamento strategico in Asia, i suoi dirigenti si spostavano dal Regno Unito a Hong Kong.