Lux Capital intende investire 300 milioni di dollari di Hong Kong in investimenti strategici in Asia International Medical Group (01143.HK)

Condividi questo articolo!

Data: 8 luglio 2021 alle 21:30

Secondo i dati di Frost & Sullivan, il tasso di crescita annuale composto del mercato dei servizi di riproduzione assistita in Cina dal 2014 al 2018 ha raggiunto il 15,8% e la dimensione del mercato entro il 2018 è stata di 25,2 miliardi di yuan. Tuttavia, il tasso di penetrazione della riproduzione assistita in Cina nel 2018 è stato solo del 7,0%, molto inferiore al tasso di penetrazione del 30,2% negli Stati Uniti durante lo stesso periodo.C’è ampio spazio per lo sviluppo. Di fronte all’enorme domanda del mercato interno, la società quotata nel consiglio di amministrazione di Hong Kong-Uniasia International Medical Technology Group Co., Ltd. (01143.HK) (“Uniasia International Medical Group”) ha emesso un annuncio l’8 luglio 2021, affermando che collaborerà con Lux Aeterna Capital Limited (“Lux Capital“) Ha firmato un memorandum di investimento strategico e di cooperazione e realizzerà una cooperazione approfondita nel campo della riproduzione assistita. Secondo il memorandum, Lux Capital intende investire/cooperare con Asia International Medical Group fino a 300 milioni di dollari di Hong Kong.

Uniasia International Medical Group è stata inclusa nell’indice MSCI, aumentando in successione il proprio capitale

Central Asia International Medical Group ha sede a Hong Kong, Cina. Intende riservare la tecnologia medica di riproduzione assistita attraverso la cooperazione con i principali esperti e istituzioni di medicina riproduttiva assistita del mondo. Fornire soluzioni sistematiche ai clienti con un aumento della domanda. Nella prima metà del 2021, ha successivamente firmato memorandum di investimento con Nanjing Jilang Biotechnology e Nuo Medical e ha costituito una joint venture con Hanguang Yunke, con l’intenzione di acquisire Eding Eugenics e firmare i termini della possibile acquisizione.

Questa serie di azioni strategiche ha suscitato il favore del capitale. Nel maggio di quest’anno, Uniasia International Medical Group è stato ufficialmente incluso nell’MSCI Hong Kong Micro-Stock Index compilato dalla società di compilazione di indici di fama internazionale Ming Sheng, dimostrando che il capitale internazionale è ottimista sulle prospettive di sviluppo dell’azienda; alla fine di giugno , la società ha completato il collocamento di nuove azioni e raccolto capitale netto Circa 22,21 milioni di dollari di Hong Kong, destinati a essere utilizzati per lo sviluppo del business della tecnologia medica di riproduzione assistita e del capitale circolante generale, per migliorare la redditività e la stabilità operativa e per raggiungere sviluppo sostenibile. I successivi positivi hanno svolto un ruolo positivo nel promuovere lo sviluppo del business della tecnologia medica riproduttiva assistita di Uniasia International Medical Group e nel cogliere il periodo di opportunità strategica.

Lux Capital, un istituto di gestione patrimoniale professionale, si concentra sull’investimento in attività nazionali ed estere di alta qualità

Secondo le informazioni pubbliche, Lux Capital, che ha stipulato un memorandum di investimento strategico e cooperazione con Uniasia International Medical Group, è una società di investimento multi-asset radicata nella Grande Cina e un’entità autorizzata sotto la supervisione della Commissione di regolamentazione dei titoli di Hong Kong. È un istituto di gestione patrimoniale professionale che si concentra su investimenti di credito, gestione azionaria, operazioni di family office e layout di progetti pre-IPO.Con rendimenti stabili e rendimenti in eccesso, eccellente miglioramento del credito, portafogli di investimento diversificati e altamente liquidi nel settore Aratura profonda .

Lux Capital attualmente gestisce/raccomanda circa 3 miliardi di HK$ in asset. Il team di gestione principale proviene da Morgan Stanley, Deutsche Bank e Goldman Sachs, ecc., Con una ricca esperienza nell’investimento globale e nella gestione patrimoniale, fornendo un forte supporto professionale per le sue attività di investimento e gestione patrimoniale.

La politica dei “tre figli” ha rilanciato il mercato della fecondazione assistita da 100 miliardi e le due parti hanno unito le forze per fare schemi di approfondimento

Negli ultimi anni, l’infertilità e la riproduzione assistita hanno attirato l’attenzione sociale. Secondo un rapporto pubblicato online dalla rivista medica internazionale The Lancet, il tasso di infertilità nel mio paese è passato dal 12% nel 2007 a circa il 18% nel 2020. Secondo un rapporto del China Economic Weekly, il mio paese ha attualmente più di 200.000 casi di fecondazione in vitro ogni anno, il che lo rende il più grande paese al mondo per il trattamento con tecnologia di riproduzione assistita. Poiché la consapevolezza del pubblico in merito alla riproduzione assistita e alla capacità di pagare continua ad aumentare, il mercato dei servizi di riproduzione assistita del mio paese ha mantenuto una rapida crescita.

Nel periodo di grandi opportunità strategiche in cui il mio Paese si sta trasformando da Paese di grande popolazione a Paese di forte capitale umano, con l’attuazione della politica dei “tre figli”, la procreazione assistita è ovviamente conforme alla politica nazionale e introdurrà in ampie prospettive di sviluppo. Uniasia International Medical Group ha sviluppato in modo approfondito la pista riproduttiva assistita dell’oceano blu e sta accelerando il ritmo delle operazioni di mercato; Lux Capital ha una forte solidità finanziaria e una ricca esperienza negli investimenti e nella gestione patrimoniale. Secondo le previsioni di mercato, una volta attuato questo investimento strategico e una cooperazione approfondita, promuoverà lo sviluppo accelerato del business della riproduzione assistita di Uniasia International Medical Group, migliorando così le prestazioni finanziarie.

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link