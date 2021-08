Luye Pharma (02186.HK) presenta agli investitori la controllata Boan Bio-shareandstocks.com

Data: 26 agosto 2021 alle 7:45

[Caihua News Agency]Luye Pharma (02186.HK) ha annunciato che il 25 agosto 2021, la società, Boan Bio, gli azionisti e gli investitori originali di Boan (Gotjiahuike e Yunnan Felix) hanno sottoscritto una sottoscrizione Il contenuto dell’accordo riguarda gli investimenti in Bo’an Bio, con un conferimento di capitale complessivo di 90 milioni di RMB. La sottoscrizione si basa sulla valutazione pre-transazione di Boan Biological di 7.000 milioni di RMB. Il completamento dell’abbonamento è subordinato al rispetto di determinate condizioni. Gli investitori devono pagare l’iniezione di capitale impegnata a Boan Biotech entro 10 giorni dalla conferma di Boan Biotech che tutte le condizioni sono state soddisfatte. L’accordo di sottoscrizione contiene disposizioni per fornire agli investitori determinati diritti.I relativi diritti includono opzioni di riacquisto.In base a questo, se si verificano determinati eventi, gli investitori hanno il diritto di richiedere a Shandong Luye di acquistare tutta la partecipazione degli investitori in Boan Biotech.

Boan Biological è una filiale del gruppo e un’azienda biofarmaceutica globale. È specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di anticorpi terapeutici, concentrandosi su tumori, malattie autoimmuni, dolore e malattie endocrine. Le attività di scoperta di anticorpi di Boan Biological sono svolte intorno a tre piattaforme, vale a dire, topi transgenici di anticorpi completamente umani e tecnologia di visualizzazione dei fagi, tecnologia di sistema di articolazione delle cellule T bispecifiche e piattaforma tecnologica di accoppiamento di anticorpi. Boan Bio ha sviluppato più di 10 anticorpi innovativi e 8 farmaci biosimilari con protezione della proprietà intellettuale internazionale.

Gaotejia Huike è registrata a Pechino e il suo partner generale è Beijing Gaotejia Asset Management Co., Ltd., che è interamente di proprietà di Shenzhen Gaotejia Investment Group Co., Ltd., e il suo ultimo controllore effettivo è il signor Bian Zhuang. Shenzhen Gaotejia Investment Group è stata fondata nel 2001, concentrandosi sugli investimenti nei settori medico e sanitario. Attualmente, ha stabilito centri operativi a Shenzhen, Shanghai, Pechino, Nanchino, Hong Kong e in altri luoghi e si impegna a investire in aziende mediche e sanitarie di prima classe in tutto il mondo. I casi di investimento includono più di 80 aziende mediche e sanitarie di prim’ordine, come Mindray Medical, Boya Bio, Via Bio, Kangfang Bio, Fuhong Henlius, Hobo Pharmaceutical, Shengxiang Bio, Zhijiang Bio, Hotview Bio e Reon Gene.

Yunnan Felix è stata fondata a Kunming, nella provincia dello Yunnan, nel febbraio 2021. È un fondo di private equity in RMB che si concentra sull’investimento in società in fase di crescita con innovazione tecnologica avanzata e modelli innovativi, concentrandosi su industrie strategiche nelle regioni costiere e sud-occidentali della Cina. Yunnan Felix ha investito in progetti high-tech nei campi della biomedicina, dell’informatica, delle nuove energie e dei nuovi materiali. Il socio accomandatario e controllore di Yunnan Felix è il signor Chen Shi Congde.

Borsa di Hong Kong originale

Per saperne di più