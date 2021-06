Macron lancia il tappeto rosso a JPMorgan Chase e al CEO globale dopo Brexit Reuters

Il New Financial Think Tank ha dichiarato in un rapporto di maggio che Parigi ha attirato 102 delle 440 aziende britanniche che hanno aperto filiali nell’Unione europea, seconde solo alle 135 di Dublino.

Dopo queste mosse iniziali, la società finanziaria sta ora decidendo se Londra e l’Unione Europea hanno abbastanza attività per raggiungere la redditività in entrambe le attività.

Le banche globali come JP Morgan Chase hanno a lungo utilizzato Londra come gateway per l’UE, ma poiché la Brexit ha ampiamente separato i mercati finanziari del Regno Unito e dell’UE, le banche hanno speso milioni di dollari a Parigi, Francoforte e in altri mercati finanziari dell’UE. evitare interruzioni.

Il nuovo trading floor di JPMorgan è l’ultimo esempio concreto di come la Brexit abbia cambiato il panorama finanziario in Europa da gennaio.

L’amministratore delegato della Bank of America, Jamie Dimon, sarà uno dei quasi 120 amministratori delegati internazionali che lunedì si sono recati a Versailles per partecipare all’ormai tradizionale summit “scegli la Francia” di Macron. Ha elencato la Francia come destinazione per gli investimenti.

