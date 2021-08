Maersk si concentra su grandi acquisizioni di terreni

L’amministratore delegato di Maersk Group ha dichiarato che Maersk ha la capacità e la volontà di effettuare acquisizioni di terreni su larga scala per bilanciare il più grande dominio mondiale nel settore delle spedizioni di container.

Soren Skou ha dichiarato al Financial Times che le quattro recenti acquisizioni – comprese le due acquisizioni di gruppi logistici di e-commerce statunitensi ed europei per oltre 900 milioni di dollari lo scorso venerdì – hanno permesso a Maersk di acquisire nuove capacità e quindi “accelerare” La crescita di queste società.

“Rispetto ai grandi affari, questo è un modo più economico per crescere. Ma abbiamo le risorse finanziarie e l’interesse per affari più grandi. Tuttavia, al momento non vediamo grandi affari, per così dire”, ha aggiunto Skou.

Maersk è nota come leader nel commercio mondiale: un quinto dei container attraversa l’oceano per trasportare merci dall’Asia all’Europa e agli Stati Uniti.

Gli affari sono Fiorire Dopo anni di lenta crescita dopo la crisi finanziaria globale del 2008, la ripresa economica determinata dalla pandemia di Covid-19 è stata combinata con i tentativi dei produttori di ricostruire i livelli delle scorte.

“Riteniamo che la situazione attuale sia che la domanda non viene soddisfatta. La capacità globale non è sufficiente per soddisfare tutta la domanda. I nostri clienti stanno entrambi cercando di soddisfare la forte domanda di base guidata dal piano di stimolo, ma anche cercando di ricostruire l’inventario ,” ha detto Skou.

Il gruppo danese la scorsa settimana ha aumentato la sua previsione di profitto per l’intero anno di circa il 50% e Dire La sua attuale performance del terzo trimestre potrebbe essere persino migliore delle generose cifre per i prossimi tre mesi di quest’anno.

Skou ha affermato che la prosperità dell’industria del trasporto di container potrebbe durare fino al 2021, ma ha rifiutato di dipingere le prospettive per il prossimo anno. “Francamente, non abbiamo mai riscontrato questa situazione prima”, ha affermato Skou, che ha lavorato in Maersk negli ultimi 38 anni, quasi dall’inizio del trasporto globale di container.

Skou ha rivoluzionato Maersk durante i suoi cinque anni in carica, abbandonando le sue attività petrolifere e altre attività energetiche per concentrarsi su spedizioni e logistica. Il suo obiettivo è fornire servizi end-to-end a clienti come il gruppo di articoli sportivi Puma e il rivenditore di mobili IKEA, trasportando i prodotti dalle fabbriche ai negozi via mare e via terra.

Maersk sta aumentando il numero di servizi logistici venduti ai principali clienti, ma molte persone li usano ancora solo per il trasporto di container e Skou sta cercando di cambiare questa situazione. I ricavi logistici sono aumentati del 38% nel secondo trimestre, quasi interamente attribuibile alla crescita organica piuttosto che alle acquisizioni. L’ultima importante acquisizione di Maersk è stata l’acquisizione di Hamburg South America per 3,7 miliardi di euro nel 2017, che ha consolidato la sua posizione nel settore delle spedizioni di container.

Altre compagnie di spedizioni di container hanno ricominciato a ordinare nuove navi, sperando che l’attuale aumento della domanda possa continuare. Ma Maersk ha evitato grandi ordini e si è concentrata maggiormente sull’espansione del magazzino, della distribuzione e del trasporto aereo. Spera presto che il fatturato annuo della logistica raggiunga i 10 miliardi di dollari USA, mentre l’attività oceanica dello scorso anno (principalmente il trasporto di container) è stata di 25 miliardi di dollari USA.

Skou ha affermato che i produttori stanno cercando di aumentare la resilienza delle loro catene di approvvigionamento ponendo fine alla loro dipendenza da un unico fornitore e costruendo più scorte, ma Maersk non ha visto quasi alcun segno del cosiddetto “outsourcing vicino alla riva”, ovvero la società prodotti dall’Asia Trasferimento di nuovo in Europa o in Europa. NOI.

Ha detto che voleva Catena di fornitura just-in-time Fondamentalmente, sono diventati un ricordo del passato, perché sono stati “inventati negli anni ’80, quando i tassi di interesse erano molto più alti di oggi”, e ora i tassi di interesse sono vicini allo zero, “i clienti possono permettersi più inventario”.