Magazzino materiale migliore nell’agosto 2021

Azioni materiali con il miglior rapporto qualità-prezzo Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Corporazione Celanese (

Questo) 155.96 17.6 8.7 Società Mosaico (

MOS) 30.53 11,6 11,4 Società per il nuovo mercato (

nuovo) 307.60 3.4 13.2

Celanese: Celanese è un produttore globale di prodotti chimici e materiali avanzati. Produce acetile, acetato, emulsione vinilica e tecnopolimeri. Il 14 luglio, Celanese ha annunciato un dividendo in contanti di $ 0,68 per azione, che sarà pagato il 9 agosto agli azionisti registrati al 26 luglio 2021.

Società di mosaici: La Mosaic Co. è un produttore e distributore di prodotti nutrizionali per colture. L'azienda fornisce ingredienti per mangimi, fosfati concentrati, fertilizzanti di potassio e prodotti correlati per l'agricoltura globale.

Nuova società di mercato: NewMarket sviluppa, produce e miscela additivi per carburanti e lubrificanti. L'azienda fornisce i suoi prodotti a raffinerie e ad altre società che vendono prodotti petroliferi. I suoi prodotti sono utilizzati nei trasporti e nelle attrezzature industriali.

Questi sono i migliori stock di materiali Crescere Un modello che valuta le aziende in base a un peso 50/50 della percentuale su base annua (YY) dell’ultimo trimestre dell’azienda reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.