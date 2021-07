Maledire i social media è giustificare la società

L’incapacità dell’Europa di creare Twitter o Snapchat mi rende come questo continente. Penso di non aver mai postato su Instagram o Facebook.Ho scoperto che l’ultima di queste società è ancora in relazione a L’ascesa di Barack Obama, Non di Donald Trump. Il valore di questi sbocchi per il crudele sovrano del mondo mi ha impedito di… appena ——Spero che se ne siano andati.

Pertanto, quando sento un presidente degli Stati Uniti affermare che stanno “uccidendo”, mi tirerò indietro senza pietà.Il gusto è importante: mezzo punto Joe Biden, Chi ha usato questa frase due volte, sta per esaurire la sua aspra vita pubblica. La verità è più importante. L’idea che i social media siano una fonte di elusione delle vaccinazioni ha evocato il clamore della Brexit causato dai robot in passato. Non solo è difficile stare in piedi. Implica che una classe politica possieda felicemente un cattivo in tutte le stagioni.

Non c’è dubbio che molte sciocchezze e truffe stanno imperversando su Facebook.Ma i fatti sull’efficacia del vaccino e Posizione del distributore Altrimenti, milioni di utenti potrebbero essere evitati. Il sito è quasi unico nelle questioni di politica pubblica e richiede una chiara linea di supporto per i vaccini. La premessa per la differenza tra il bene e il male qui è un salto considerevole. Una persona più rispettata del presidente può essere invitata a soddisfare questa proposta.

Anche se non è consistenza assoluta, è inquietante, e lo stato con meno vaccinazioni Vota per il Partito RepubblicanoGli utenti dei social media non sono il caso. Secondo l’apartitico Pew Research Center, i democratici sono leggermente più propensi a usare Facebook rispetto ai repubblicani. Su Twitter, Reddit e WhatsApp, Deviazione più ampia a sinistraFacebook è più popolare tra i laureati che tra i non laureati, e così anche il vaccino. Di per sé, nessuno di questi può confutare Biden. Ma fa l’affermazione opposta: senza i social media come fonte di conforto per le persone che pensano liberamente, il tasso di accettazione potrebbe essere peggiore.

Il contesto globale non aiuta più il caso del presidente.Per ragioni profondamente radicate, molti paesi a reddito medio e ricchi hanno tassi di vaccinazione molto bassi Sfiducia nel governo (Russia), negligenza dovuta a una lieve pandemia (Corea del Sud) ed entrambi (Hong Kong). A parte questi fondamentali, i social media non sembrano essere decisivi.Il leader della Nuova Zelanda ha ricevuto una benedizione mondana l’anno scorso che è stato completamente vaccinato 12% La sua gente.L’America, il mercato interno di Facebook, ha avuto successo Quasi metà.

Il resto è la password per i social media come una questione difficile da discutere. Questa è credulità umana: la domanda di sciocchezze, non la sua offerta.Chiunque diffidi facilmente dei vaccini, o Risultato elettorale, Cercherà o sopravvaluta le notizie solide. Se Facebook lo fornisce, parleranno anche radio, TV via cavo e passaparola. Ad un certo punto, lo strumento della disinformazione diventa meno inquietante della sua potenziale accettazione.

Una gran parte degli elettori americani è più o meno nella loro cinismoUna volta che il governo federale guidato dai Democratici ha suonato il tamburo della vaccinazione, le loro obiezioni sono state assicurate. Ma poiché questo è elitarismo, il diritto di regresso è attribuito all’influenza della corruzione.

Il risultato è una strana contrazione in cui gli utenti dei social media vengono discussi come se fossero vittime passive di possessione demoniaca. Non c’è dubbio che se non fosse per le app, sarebbero un accenno di cittadini modello. La politica è impeccabile. È più sicuro sfidare le imprese che sfidare il pubblico. Tuttavia, se ci si concentra sulla comprensione del problema, l’evitamento sarà controproducente.

Biden è più incline a questa situazione rispetto alla maggior parte delle persone. La sua caratteristica decisiva è la disponibilità a considerare per i suoi concittadini.Il film di Frank Capra (Frank Capra) fa appello ai buoni sentimenti e unità di base dell’America. Come sanno i repubblicani, lo protegge dalle calunnie del radicalismo o dell’anzianità, che deludono gli altri liberali. In caso contrario, a volte può bloccare la sua visione della realtà imbarazzante.

Nel 1994, l’ala destra travolse il Congresso con nuovi quadri antigovernativi e partigiani. Mark Zuckerberg ha 10 anni.Quando suonava Sarah Palin Trump originale Sul voto presidenziale del 2008, Twitter è ancora agli inizi. Lo “stile paranoico” politico descritto dallo studioso Richard Hofstadter era vicino a sfuggire alla velocità prima che i social media gli dessero l’ultimo colpo.

La crociata contro queste richieste non è priva di fondamento. Ma è diventato un modo per aggirare l’età e la profondità del decadimento dei cittadini, non solo negli Stati Uniti. Facebook è più facile da affrontare rispetto ai potenziali clienti Democrazie mature Deve vivere con un gruppo di residenti permanenti che sono praticamente fuori portata. Maledire i social media significa giustificare la società.

