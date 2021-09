Manulife US REIT (MUST SP) • KGI Research Singapore

Dinamiche aziendali (Aggiornato il 7 settembre 2021)

torna in ufficio

Esegui l’upgrade per superare il mercato. Man mano che più dipendenti ritornano, anche lavori part-time, la domanda di immobili per uffici negli Stati Uniti potrebbe migliorare. Il miglioramento dei fondamentali può in definitiva aumentare la fiducia degli investitori nel settore. È necessario fornire un buon agente per trarre vantaggio dal tema del “ritorno all’ufficio” degli Stati Uniti, fornendo allo stesso tempo un interessante rendimento da dividendi a termine del 7,4%.