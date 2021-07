Mark Gifford: “So che non sarà mai una situazione facile”

Mark Gifford non è entrato a Debenhams con gli occhi chiusi. Il 56enne era il terzo presidente di una catena di grandi magazzini britannici di 10 mesi quando è arrivato in azienda nell’ottobre 2019 e ha appena perso il direttore finanziario e amministratore delegato dopo il distacco dalla ristrutturazione dell’azienda Omai.

Ma anche la recente leggenda di Debenhams Colpo di stato del consiglio di amministrazione, Azionisti ostinati, bancarotta e battaglie legali non possono prepararlo a ciò che sta per accadere. La pandemia di Covid-19 ha trasformato una riorganizzazione già impegnativa in una battaglia per la sopravvivenza alla fine fallita.

“So che girare intorno al business non è mai facile”, ha detto. Più della metà dei 140 negozi è ancora interamente affittata e il costo per interessi della linea di credito rinegoziata è ancora elevato.

“Il prestatore è disposto a convertire centinaia di milioni di sterline di debito in azioni per ridurre l’onere degli interessi sulla società. Ma sono disposti a farlo solo se il proprietario condivide anche il dolore di ripristinare la redditività. “

Il suo ruolo è chiaro: portare il padrone di casa dal padrone di casa e mediatore al compromesso. Se ci riesce, il vantaggio è che può ottenere una parte della torta, e un giorno potrebbe valerne la pena. “Penso di avere le competenze e l’esperienza necessarie per dare all’azienda la possibilità di recuperare“.

Nonostante la sua fragile situazione finanziaria, Debenhams ha superato il periodo di picco degli scambi natalizi ed è entrata in quello che di solito è il trimestre più calmo dell’anno.

Ma il 2020 è tutt’altro che un anno normale. Poco dopo che il Regno Unito è entrato per la prima volta nel blocco di Covid-19, l’azienda era nei guai. “Toccare” Gestione che mantiene in posizione il team di gestione dell’azienda, a differenza della gestione tradizionale, i professionisti fallimentari si occuperanno delle operazioni quotidiane.

“Il messaggio al padrone di casa è: crediamo sinceramente che con il tuo aiuto, possiamo ritirarci dall’attività di gestione e lasciare che il team di gestione rimanga in azienda e gestisca la transazione commerciale”.

Capisco personalmente cosa succede quando le persone sono disoccupate e come questo influisca sulle loro famiglie. Lo voglio.Non posso dirvi quanto ho lavorato duramente per ottenere risultati per i nostri dipendenti

Non tutti i proprietari accolgono con favore un altro giro di cambiamenti nei termini di locazione. “secondoAlcune reazioni sono molto forti, molto arrabbiate e sono molto molto difficili da discutere. .. Prendiamo ad esempio la terra britannica, ho preso il telefono e mi stavano urlando contro.

“Ma alla fine siamo arrivati ​​a 124 negozi che hanno riaperto a giugno [after lockdown] Se il proprietario accetta di addebitare solo l’affitto del fatturato“

Interessi e affitto non sono le uniche spese amministrative da tagliare. Nei primi otto mesi del 2020, la società (che ha assunto più di 20.000 dipendenti quando è entrata in gestione) ha annunciato più di 6.000 licenziamenti.

In molti casi, i dipendenti sono rimasti scioccati nell’apprendere che le loro indennità di licenziamento erano state indebolite a causa del fallimento dell’azienda.

“Sono stato licenziato a maggio [2020] Durante la teleconferenza con tre giorni di anticipo”, ha detto un ex dipendente. “Quando è affondata, ci è stato anche detto che non avremmo avuto alcun licenziamento da Debenhams perché erano sotto la gestione. Ci è stato detto di chiedere tutto al governo. “

Gifford ha affermato che la società ha cercato di negoziare con il governo per evitare un tale risultato. “Quello che intendiamo dire è che se puoi aiutarci con i tassi di interesse commerciali, allora il Ministero delle Finanze ha un vero business case.” Perché Debenhams continuerà a pagare le tasse sui salari e sono richieste anche le tasse di licenziamento del fondo di assicurazione nazionale. Diminuirà .

“Capisco personalmente cosa succede quando le persone sono disoccupate e come questo influisca sulle loro famiglie. Lo voglio. Non posso dirvi quanto ho lavorato duramente per ottenere risultati per i nostri dipendenti, e non sto combattendo con le persone dietro le quinte per ottenere risultati.

“Solo in questo caso puoi essere sincero e spiegare tutto quello che vuoi ottenere. Sii aperto e onesto con tutte le parti coinvolte. Nessuna certezza può essere data a nessuno”.

Ad agosto, la situazione finanziaria dell’azienda era almeno migliorata. “Quando i negozi hanno riaperto, hanno riaperto molto silenziosamente, con un calo dal 60% al 70% rispetto all’anno precedente. Ma da quel momento fino alla fine di agosto, siamo scesi costantemente a circa il meno 20%”.

L’azienda ha anche ricevuto un aiuto inaspettato. “Abbiamo chiuso un contratto di cambio e abbiamo ricevuto un guadagno una tantum di 13 milioni di sterline, abbiamo ricevuto le spese di transazione giudiziaria e abbiamo sbloccato il denaro. Abbiamo un guadagno una tantum di oltre 50 milioni di sterline, il che significa che non puoi mai investire nel business Case.”

All’inizio di settembre, Gifford era abbastanza fiducioso da dire al Sunday Mail che poteva “garantire” che la società avrebbe continuato a operare prima di Natale.

Ma la situazione è cambiata radicalmente. Man mano che i livelli di infezione aumentavano e più aree entravano in blocchi locali, la fiducia dei finanziatori scompariva. “Non possono permettere al loro supporto del comitato di credito di continuare a fornire supporto”.

Inizia a cercare acquirenti. JD Sports e Fraser, i proprietari della catena rivale House of Fraser, sono dolorosamente vicini al raggiungimento di un accordo che garantirà almeno la sopravvivenza di alcuni negozi.

Il rivenditore di abbigliamento sportivo FTSE 100 JD Sports è uscito dopo che il prezzo delle sue azioni è sceso drasticamente a causa di notizie di interesse. L’interesse di Fraser dura più a lungo, Ma l’affare non poteva essere concluso.

“nel caso [an agreement] Senza firmare, devi dire che ti daremo una scadenza, altrimenti venderemo a un’altra parte, il che non comporterà la continuazione dell’intera attività”, ha detto Gifford delle lunghe trattative con il fondatore Mike Ashley Sports Direct, in seguito ribattezzato Fraser.

“Abbiamo infatti fornito tutte le opportunità per un’altra transazione garantita dal lavoro e abbiamo davvero fornito loro tutte le opportunità.

“A volte un’altra controparte non crede necessariamente che tu sia pronto per altre cose e pensa che ci sia un’opportunità per continuare il processo, avere negoziati più lunghi e più difficili e ridurre i termini”.

Tre domande di Mark Gifford Se non fossi un leader, cosa saresti? Se non faccio quello che ho fatto oggi, mi piacerebbe tenere un piccolo ritiro di salute e fitness all’estero. Chi è il tuo eroe principale? Don McCarthy, l’ex presidente di Fraser House, è morto nel 2018. È un self made man, un vero imprenditore, e la sua saggezza mi torna in mente quasi ogni giorno. Ha considerato la sua squadra come i suoi fratelli o figli più piccoli per tutta la vita. Qual è stata la prima lezione di leadership che hai imparato? Sii duro ma giusto. L’ho imparato da Peter Long di First Choice Holidays; visiterà costantemente vari reparti e se non ha fiducia in un senior manager, non esiterà a trovare nuovi candidati.

finalmente Boohoo ha comprato il marchio, Database clienti e sito web a soli 55 milioni di sterline. L’ultimo negozio Debenhams ha chiuso a maggio, chiudendo il negozio fisico sulle strade britanniche risalente al 18° secolo.

Gifford ha affermato che sebbene siano conosciuti come speculatori testardi, gli hedge fund statunitensi che controllano Debenhams, Silver Point Capital e GoldenTree Asset Management “supportano al 100%” i suoi sforzi per trovare soluzioni durature e quasi sicuramente perderanno denaro per la loro partecipazione alla società . risultato.

“Ho chiesto al livello più alto di Silver Dot, CMi dai altre due o tre settimane? Voglio bruciare un milione di sterline in spese legali. Ma per favore fammi provare.

“Senza private equity, nessuna banca vuole finire in questo modo. Tuttavia, se trascorri la maggior parte dei tre mesi a negoziare e le persone non raggiungono e firmano effettivamente un accordo, allora sarai costretto a una situazione: beh, qual è l’opzione migliore? “

Per Gifford, non riuscire a raggiungere un accordo per salvare la catena di grandi magazzini e garantire il lavoro di migliaia di dipendenti rimane un ricordo doloroso.

“Non siamo riusciti a trovare una soluzione per così tante persone e questo sarà sempre motivo di profondo rammarico – ha detto – L’intero team, onestamente, se sei all’interno dell’azienda, se vedi come tutti gli stakeholder sono Pazienza e flessibilità. “