Marketing in crescita su TechCrunch questa settimana – shareandstocks.com

Reuters

FRANCOFORTE (Reuters)-Il capo della Banca centrale europea Andrea Enria ha dichiarato venerdì che la Banca centrale europea prevede di reprimere le banche che si assumono troppi rischi attraverso strumenti finanziari come prestiti con leva finanziaria e derivati ​​legati alle azioni. Enria ha affermato che ci sono prove che, nonostante la pandemia, dopo anni di bassi tassi di interesse e mercati azionari in rialzo, le banche sono diventate compiacenti e affamate di rischi, il che dimostra che le obbligazioni ipotecarie, gli stock swap e i prestiti sono aumentati verso i clienti già indebitati. “A nostro avviso, i segnali specifici di accumulo del rischio sono diventati evidenti nel campo degli asset rischiosi come il debito con leva finanziaria e i derivati ​​legati alle azioni, che richiedono una supervisione rafforzata”, ha affermato Enlia in una conferenza accademica tramite un collegamento di rete.

leggi di più