Marketmind: Giorno di paga!Reuters

Dal lato della compagnia, sembra molto felice: la compagnia assicurativa tedesca Allianz (Germania) ha aumentato i suoi profitti del 46% nel secondo trimestre e ha alzato le sue prospettive per l’intero anno quando la pressione della pandemia si è allentata. In termini di operazioni bancarie/M&A, il secondo trimestre migliore del previsto del Monte de Paschi italiano e il miglioramento della situazione delle perdite su crediti possono incoraggiare Unicredit (MI:), che sta negoziando per acquisire istituti di credito toscani.

L’indice è salito al massimo di una settimana a causa delle aspettative sull’occupazione e delle forti osservazioni fatte dai responsabili delle politiche della Fed all’inizio di questa settimana. Il costo del prestito a 10 anni negli Stati Uniti è dell’1,2450%, un massimo di quattro giorni, e il rendimento a 10 anni corretto per l’inflazione è salito al massimo in una settimana.

A livello globale, anche le varianti Delta COVID stanno sopprimendo il sentimento, con un’impennata dei casi in Asia e Australia, estendendo il periodo di blocco. I mercati azionari globali sono aumentati leggermente dell’1% questa settimana, ma stanno aspettando del tempo prima che i dati sull’occupazione non agricola vengano pubblicati venerdì, mentre i futures sulle azioni statunitensi ed europee sono piatti.

Questa è una settimana ricca di eventi per la banca centrale. L’Australia ha insistito sul suo piano per aumentare il suo stimolo da settembre, i tassi di interesse in Brasile e nella Repubblica Ceca sono aumentati e la Banca d’Inghilterra ha segnato la soglia alla quale avrebbe iniziato a ridurre il suo bilancio.

